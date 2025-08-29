Acesse sua conta
Dinâmica secreta de 'A Fazenda 17' tem detalhes vazados; saiba tudo

Nova temporada do reality show rural estreia no dia 15 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 10:19

Adriane Galisteu apresenta 'A Fazenda'
Adriane Galisteu apresenta 'A Fazenda' Crédito: Antonio Chahestian/Record

A contagem regressiva para a estreia de 'A Fazenda 17' já começou. A nova temporada do reality show rural começa ao ir ao ar no dia 15 de setembro, na Record. E, enquanto o público aguarda a data chegar, algumas novidades já estão sendo reveladas. Após uma suposta lista com os participantes vazar, é a vez de uma dinâmica nova e secreta ter os detalhes divulgados.

Segundo a coluna Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, os produtores Léo Bentana e Francisco Ângelo Spicciati De Lima estão ligando pessoalmente para algumas celebridades e influenciadores digitais. Essas personalidades estão sendo convidadas para participar da nova edição com uma missão secreta.

Quem vai estar em "A Fazenda 17"?

Suposto elenco de "A Fazenda 17" por Reprodução/X
Gustavo Rocha, influenciador digital com mais de 11 milhões de seguidores por Reprodução
Edílson Capetinha, ex-jogador de futebol brasileiro, campeão mundial em 2002 por Reprodução
Davi Brito, baiano campeão do BBB 24, é amado por uns e odiados por outros por Reprodução / Redes Sociais
Rayane Figliuzzi é influenciadora digital e namorada do cantor de pagode Belo por Reprodução/Instagram
Neylima, influenciador digital e ex-BBB com passagem por produções da Netflix. por Reprodução
Camila Loures, influenciadora digital e podcaster com milhões de seguidores. por Reprodução
Bibi Babydoll, artista em ascensão que mistura funk com eletrônico e possui grande alcance nas plataformas de música. por Reprodução
Andreia Andrade, veterana de realities como Power Couple e Troca de Esposas. por Reprodução
Adrielle Peixoto, ex-Miss Brasil e ex-BBB Portugal, conhecida pelo perfil carismático e polêmico. por Reprodução
1 de 10
Suposto elenco de "A Fazenda 17" por Reprodução/X

A ideia é que esses famosos entrem no jogo como se fossem os confinados de verdade, convivendo com os demais peões. Mas, no primeiro domingo do reality show, no dia 21 de setembro, virá um grande momento: os participantes terão que descobrir quem é o infiltrado da produção.

Se essa pessoa for desmascarada, deixa o programa com um prêmio de R$ 30 mil. Mas se conseguir completar sua missão e passar despercebido, irá faturar R$ 100 mil e permanecerá no jogo, podendo inclusive disputar o prêmio principal.

Ainda de acordo com Fábia, a produção está pedindo sigilo absoluto aos convidados, solicitando, inclusive, que eles não avisem seus empresários, com o objetivo de evitar vazamentos que possam estragar a dinâmica antes da estreia.

