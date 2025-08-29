REVELADO

Dinâmica secreta de 'A Fazenda 17' tem detalhes vazados; saiba tudo

Nova temporada do reality show rural estreia no dia 15 de setembro

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 10:19

Adriane Galisteu apresenta 'A Fazenda' Crédito: Antonio Chahestian/Record

A contagem regressiva para a estreia de 'A Fazenda 17' já começou. A nova temporada do reality show rural começa ao ir ao ar no dia 15 de setembro, na Record. E, enquanto o público aguarda a data chegar, algumas novidades já estão sendo reveladas. Após uma suposta lista com os participantes vazar, é a vez de uma dinâmica nova e secreta ter os detalhes divulgados.

Segundo a coluna Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, os produtores Léo Bentana e Francisco Ângelo Spicciati De Lima estão ligando pessoalmente para algumas celebridades e influenciadores digitais. Essas personalidades estão sendo convidadas para participar da nova edição com uma missão secreta.

A ideia é que esses famosos entrem no jogo como se fossem os confinados de verdade, convivendo com os demais peões. Mas, no primeiro domingo do reality show, no dia 21 de setembro, virá um grande momento: os participantes terão que descobrir quem é o infiltrado da produção.

Se essa pessoa for desmascarada, deixa o programa com um prêmio de R$ 30 mil. Mas se conseguir completar sua missão e passar despercebido, irá faturar R$ 100 mil e permanecerá no jogo, podendo inclusive disputar o prêmio principal.