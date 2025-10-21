ASTROLOGIA

Reencontros e reconciliações: anjos do amor se aproximam e trarão recado claro para 3 signos

Céu do amor: anjos agem para unir corações e despertar afetos nesta semana

Fernanda Varela

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 04:30

Signos e amor Crédito: Shutterstock/Reprodução

O universo amoroso está em plena sintonia com o plano espiritual. Segundo a energia que paira sobre os próximos dias, anjos ligados ao amor estarão mais próximos da Terra, favorecendo reencontros, reconciliações e novos começos. Eles atuam silenciosamente, abrindo caminhos para quem precisa curar o coração ou reencontrar o próprio valor dentro das relações.

Durante esta semana, a presença dos anjos do amor se manifesta de forma sutil, por meio de coincidências, sonhos e sinais inesperados. Um nome que surge do nada, uma música que toca na hora certa, uma mensagem que chega depois de meses de silêncio, nada disso é acaso. São formas de despertar memórias afetivas e de realinhar vínculos que ainda têm algo a ensinar.

Áries

Protegidos pelo arcanjo Samuel, os arianos entram num período de redescoberta emocional. O coração volta a se abrir e há chances reais de uma reconciliação ou de um novo amor surgir de forma repentina. A energia angelical favorece gestos sinceros e decisões que nascem do impulso genuíno de amar sem medo.

Leão

Guiados pelo arcanjo Anael, os leoninos viverão dias intensos, cheios de paixão e magnetismo. Velhas feridas começam a cicatrizar, abrindo espaço para novas histórias. Um reencontro pode mexer com emoções profundas e trazer a chance de um amor recomeçar em bases mais maduras e verdadeiras.

Peixes

Sob o olhar compassivo do arcanjo Rafael, os piscianos serão envolvidos por uma onda de ternura e empatia. É o momento de se libertar de mágoas e permitir que o amor volte a fluir naturalmente. Relações antigas podem ser curadas e novas conexões espirituais tendem a nascer com força e propósito.

Os anjos também impulsionam quem está pronto para se abrir ao novo. Muitos poderão sentir o desejo de expressar sentimentos guardados ou de finalmente deixar o passado para trás. As vibrações amorosas chegam para dissolver mágoas e permitir que a ternura volte a ocupar espaço.

Para fortalecer essa conexão, recomenda-se criar um ambiente de paz ao redor: acender uma vela branca, mentalizar a chama rosa do amor e pedir proteção a anjos como Anael, Rafael e Samuel, conhecidos por guiar os corações em busca de harmonia.