TAROT CIGANO

Mudanças rápidas, reencontros e revelações inesperadas: veja a previsão do baralho cigano para os 12 signos na reta final de outubro

Amor, trabalho, finanças e caminhos pessoais entram em foco

Fernanda Varela

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 04:00

Baralho cigano Crédito: Shutterstock

O mês de outubro chega com uma energia vibrante, marcada por mudanças rápidas, reencontros e revelações inesperadas. No baralho cigano, cada carta traz um recado direto dos planos espirituais, ajudando a entender o que o destino reserva nas próximas semanas. Amor, trabalho, finanças e caminhos pessoais entram em foco sob a influência de cartas poderosas, que pedem coragem e clareza.

Áries – A Foice

Outubro será um mês de cortes necessários. A Foice indica encerramentos e decisões que não podem mais ser adiadas. Mesmo que o desapego doa, ele abrirá espaço para algo novo e mais próspero. No amor, separe o que é verdadeiro do que só ocupa espaço.

Touro – O Trevo

Pequenas doses de sorte vão mudar o rumo de situações que pareciam perdidas. O Trevo traz oportunidades repentinas, especialmente no campo financeiro. Aproveite os acasos, mas não dependa apenas da sorte, esteja preparado para agir rápido.

Gêmeos – A Carta

Boas notícias chegam, e com elas a chance de um novo ciclo. Essa carta simboliza mensagens, contratos e comunicação fluida. Outubro favorece conversas que resolvem pendências e propostas que exigem resposta imediata.

Câncer – O Coração

O amor ganha destaque absoluto. O Coração fala de envolvimento emocional, reconciliações e conexões sinceras. É hora de abrir o peito e deixar os sentimentos fluírem, sem medo do que vem depois.

Leão – O Sol

A carta mais iluminada do baralho chega para coroar um período de sucesso. O Sol indica reconhecimento e vitórias merecidas. Seu brilho pessoal estará em alta, e isso atrai olhares e oportunidades. Aproveite para agir com confiança.

Virgem – A Âncora

Estabilidade é a palavra do mês. A Âncora garante segurança, mas também alerta contra a estagnação. Outubro pede equilíbrio entre firmeza e movimento. No trabalho, suas conquistas se consolidam, mas evite se prender a rotinas que já perderam o sentido.

Libra – O Jardim

O Jardim fala de encontros, visibilidade e convivência. Outubro favorece eventos, conexões sociais e oportunidades que surgem por meio de contatos. É um bom momento para aparecer, se comunicar e fortalecer laços.

Escorpião – A Cegonha

Transformações importantes estão a caminho. A Cegonha anuncia mudanças positivas, renovação e novidades no lar ou nas relações. Pode ser uma viagem, uma nova fase no amor ou até o início de um projeto inspirador.

Sagitário – O Cavaleiro

A carta do movimento te impulsiona a agir. O Cavaleiro traz pressa, notícias e conquistas. Outubro será acelerado, com decisões que exigem atitude imediata. Confie na sua direção e siga em frente sem olhar para trás.

Capricórnio – A Casa

Segurança e estrutura emocional serão prioridades. A Casa indica conforto e fortalecimento das bases. É um mês para cuidar da família, do lar e do que te dá estabilidade. No trabalho, bons frutos de esforços antigos.

Aquário – Os Lírios

Paz e harmonia guiam o seu mês. Os Lírios representam equilíbrio, serenidade e reconciliações. Outubro será ideal para curar ressentimentos e restaurar laços. Um gesto de gentileza pode abrir portas que estavam fechadas.

Peixes – As Estrelas

A carta mais espiritual do baralho encerra o ciclo com esperança. As Estrelas anunciam proteção divina, fé renovada e sonhos se concretizando. Outubro será um mês de intuição forte e sinais do universo que confirmam que você está no caminho certo.

