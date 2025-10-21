Baralho Cigano desta terça (21 de outubro): Mudanças positivas movimentam o destino de 4 signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 04:00
O Baralho Cigano desta terça-feira (21) traz a energia da carta da Estrela, um símbolo de proteção espiritual e esperança. Ela anuncia um dia de clareza, iluminação e caminhos que finalmente se abrem depois de um tempo de espera. É um momento ideal para confiar no próprio brilho e deixar que o universo guie seus passos.
Entre os 12 signos, quatro se destacam com as mudanças mais positivas deste 21 de outubro: Leão, Libra, Sagitário e Peixes. A força da Estrela ilumina especialmente esses nativos, que podem sentir o destino se movimentando a favor. Leão vibra o amor e a reconexão com o que faz o coração pulsar, Libra recebe o impulso das viagens e dos novos começos, Sagitário é agraciado com sorte e boas oportunidades, enquanto Peixes vive um momento de fé renovada e realizações que pareciam distantes. É um dia em que o universo conspira por caminhos mais leves e esperanças reais.
Confira o que o Baralho Cigano revela para cada signo hoje:
Áries – Carta do Sol
O brilho pessoal e o sucesso estão em alta. Reconhecimento no trabalho ou elogios inesperados podem surgir.
Conselho: use sua energia para inspirar os outros, sem querer controlar tudo ao seu redor.
As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão
Touro – Carta do Jardim
Convites e encontros sociais vão movimentar o dia. Alguém importante pode surgir em meio a uma conversa leve.
Conselho: saia da rotina e aceite convites, pois a sorte virá de fora de casa.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Gêmeos – Carta da Raposa
Situações duvidosas pedem atenção redobrada. Nem todos ao redor têm boas intenções.
Conselho: confie no instinto e evite comentar planos com quem não vibra o mesmo que você.
As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado
Câncer – Carta da Âncora
O equilíbrio emocional volta a se firmar. Você sente mais segurança e domínio das próprias emoções.
Conselho: mantenha-se firme nas suas decisões, mesmo que alguém tente te desestabilizar.
As cores de cada signo | Câncer: prata
Leão – Carta do Coração
O amor está no ar, e o coração bate mais forte. Romances ganham intensidade e conexões se fortalecem.
Conselho: viva o sentimento com entrega, mas sem se anular por ninguém.
As cores de cada signo | Leão: laranja intenso
Virgem – Carta do Livro
Revelações e aprendizados estão por vir. Pode surgir uma resposta que você aguardava há tempos.
Conselho: ouça com atenção e guarde o que for importante, nem tudo precisa ser compartilhado.
As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos
Libra – Carta do Navio
Um ciclo se encerra e outro começa. Há movimento, viagens ou mudanças de ambiente.
Conselho: abrace o novo com coragem, mesmo que ele traga incertezas.
As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo
Escorpião – Carta da Foice
Hora de cortar excessos e pessoas que drenam sua energia. Um encerramento pode ser libertador.
Conselho: respeite o fim das coisas e confie que o vazio logo será preenchido por algo melhor.
As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo
Sagitário – Carta do Trevo
A sorte sopra a seu favor, especialmente em pequenas oportunidades do cotidiano.
Conselho: valorize os detalhes e aceite as boas surpresas sem tentar controlá-las.
As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista
Capricórnio – Carta da Torre
Dia ideal para introspecção e análise. Reflita sobre suas metas antes de agir.
Conselho: o isolamento pode ser produtivo se for usado para clarear ideias, não para se fechar.
As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra
Aquário – Carta da Cigana
Seu magnetismo atrai olhares e boas oportunidades. A intuição estará forte e certeira.
Conselho: siga o primeiro impulso do coração, ele vai te conduzir pelo caminho certo.
As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa
Peixes – Carta da Estrela
Proteção espiritual e esperança em alta. Um desejo antigo pode começar a se realizar.
Conselho: mantenha a fé e mentalize o que quer, o universo está ouvindo você.
As cores de cada signo | Peixes: azul marinho