Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tênis Nike Runner e jaqueta North Sails: conheça os looks de Carlo Acutis, primeiro santo nascido nos anos 90

Ele morreu aos 15 anos, vítima de leucemia

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 16:46

Carlo Acutis
Carlo Acutis Crédito: Reprodução

A canonização de Carlo Acutis, marcada para o dia 7 de setembro, chama atenção não apenas por seu significado histórico como o primeiro santo millennial, nascido em 1991, mas também pelo modo como o jovem italiano é apresentado ao público. Durante a exposição de seu corpo em Assis, Acutis apareceu com roupas do cotidiano: jeans, jaqueta da North Sails com patch de “1953” na manga, tênis Nike Sportswear MD Runner 2 e calça jeans despojada.

Peças que compõem o look de Carlo Acutis

Tênis usado por Carlo Acutis por Reprodução
Tênis usado por Acutis não está mais à venda, mas é encontrado em sites como o Enjoei por Reprodução
Jaqueta North Sails por Reprodução
Corpo de Carlo Acutis por Reprodução
1 de 4
Tênis usado por Carlo Acutis por Reprodução

O visual casual de Acutis surpreende e aproxima as novas gerações da figura de santidade, reforçando sua imagem de jovem conectado com o mundo moderno. A escolha das vestimentas destaca a ideia de que a santidade não precisa se distanciar da vida cotidiana. O jovem adorava camisetas polo e usava muitos casacos e pulôveres.

Carlo Acutis

Carlo Acutis por Reprodução
Carlo Acutis por Reprodução
Carlo Acutis por Reprodução
Carlo Acutis por Reprodução
Carlo Acutis por Reprodução
Carlo Acutis por Reprodução
Carlo Acutis por Reprodução
1 de 7
Carlo Acutis por Reprodução

O Papa Leão XIV, que conduzirá a cerimônia, assume a etapa final do processo de canonização após a morte de Francisco em abril de 2025.

A canonização de Acutis também evidencia o esforço da Igreja em se aproximar das novas gerações, mostrando que fé, modernidade e linguagem digital podem caminhar juntas. 

Leia mais

Imagem - Após rumores, Gaby Spanic, atriz de ‘A Usurpadora’ assina contrato e entra para ‘A Fazenda 17’, diz colunista

Após rumores, Gaby Spanic, atriz de ‘A Usurpadora’ assina contrato e entra para ‘A Fazenda 17’, diz colunista

Imagem - Encerramentos e revelações: veja que signos serão mais afetados pelo eclipse lunar do dia 7 de setembro

Encerramentos e revelações: veja que signos serão mais afetados pelo eclipse lunar do dia 7 de setembro

Imagem - Bruna Marquezine relembra gafe ao interromper Sasha e o marido em momento íntimo: 'Tá transando?'

Bruna Marquezine relembra gafe ao interromper Sasha e o marido em momento íntimo: 'Tá transando?'

Mais recentes

Imagem - VÍDEO: Humorista viraliza ao se ‘fantasiar’ de ‘branco’ e divide opiniões

VÍDEO: Humorista viraliza ao se ‘fantasiar’ de ‘branco’ e divide opiniões
Imagem - Bel Lima mostra barriga de grávida de Ayla e revela susto com detalhe do roteiro

Bel Lima mostra barriga de grávida de Ayla e revela susto com detalhe do roteiro
Imagem - Marcia Sensitiva é vítima de golpe e vai parar na delegacia; entenda o caso

Marcia Sensitiva é vítima de golpe e vai parar na delegacia; entenda o caso

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua