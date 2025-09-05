Tênis Nike Runner e jaqueta North Sails: conheça os looks de Carlo Acutis, primeiro santo nascido nos anos 90

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 5 de setembro de 2025 às 16:46
A canonização de Carlo Acutis, marcada para o dia 7 de setembro, chama atenção não apenas por seu significado histórico como o primeiro santo millennial, nascido em 1991, mas também pelo modo como o jovem italiano é apresentado ao público. Durante a exposição de seu corpo em Assis, Acutis apareceu com roupas do cotidiano: jeans, jaqueta da North Sails com patch de “1953” na manga, tênis Nike Sportswear MD Runner 2 e calça jeans despojada.
Peças que compõem o look de Carlo Acutis
O visual casual de Acutis surpreende e aproxima as novas gerações da figura de santidade, reforçando sua imagem de jovem conectado com o mundo moderno. A escolha das vestimentas destaca a ideia de que a santidade não precisa se distanciar da vida cotidiana. O jovem adorava camisetas polo e usava muitos casacos e pulôveres.
Carlo Acutis
O Papa Leão XIV, que conduzirá a cerimônia, assume a etapa final do processo de canonização após a morte de Francisco em abril de 2025.
A canonização de Acutis também evidencia o esforço da Igreja em se aproximar das novas gerações, mostrando que fé, modernidade e linguagem digital podem caminhar juntas.