Bruna Marquezine relembra gafe ao interromper Sasha e o marido em momento íntimo: 'Tá transando?'

Atriz relembrou situação envolvendo a amiga e João Lucas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 13:54

Sasha, Tata Werneck e Bruna Marquezine
Sasha, Tata Werneck e Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine arrancou risadas da plateia do "Lady Night" ao contar sobre uma situação inusitada que passou durante uma viagem com Sasha Meneghel e o marido, João Lucas. A atriz revelou que, sem querer, interrompeu um momento íntimo do casal - e a amiga reagiu de forma hilária.

Tudo começou quando a apresentadora Tatá Werneck perguntou se as duas tinham algum "código de convivência", como colocar uma meia na maçaneta quando estiver em um clima romântico. 

"Tem uma história… A gente viaja muito junto, e ela é casada. Eu, no máximo, duro três meses em um relacionamento, então normalmente estou solteira viajando com eles. Sou meio que uma filha. Quando viajam sozinhos de casal, fico chateada", iniciou Bruna, que citou brevemente uma viagem ao Peru que o casal fez. Ela, porém, não conseguiu acompanhar porque estava em uma gravação.

"Aí eu terminei meu banho, fui bater na porta do quarto dela e lembrei que ela é casada. Eu perguntei: ‘Tá transando?’, [sussurrando]", continuou a atriz. A reação de Sasha no momento, porém, foi o que mais chamou a atenção. "Sabe o que é o melhor? Bonitinha, eu não sei por que ela desesperou, saiu correndo, estava... Correu para o banheiro, deu descarga e gritou: 'Não!'", disse.

