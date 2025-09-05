Maria de Fátima pode morrer no lugar de Odete Roitman em Vale Tudo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 5 de setembro de 2025 às 12:36
Uma bomba pode acontecer nos próximos capítulos de "Vale Tudo". O grande mistério que envolveu a reta final da versão original, sobre quem matou Odete Roitman, tem chances de não acontecer no remake. Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, rumores nos bastidores da atração afirmam que Maria de Fátima é quem pode ser assassinada.
A alteração, caso confirmada, mudaria profundamente a trama clássica, exibida em 1988. Até aqui, o público espera que Odete Roitman, vivida por Débora Bloch atualmente, é quem morra. A nova grande questão seria, mais uma vez, o autor do crime. Afinal, a tendência era que a autora Manuela Dias não repetisse a versão original, quando Leila foi quem matou a ricaça, por engano.
Erros em Vale Tudo
Porém, segundo fontes ouvidas por Carla Bittencourt, Manuela Dias levantou a possibilidade de que Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos, seja quem vá morrer. O plano surgiu em conversas reservadas com alguns roteiristas de confiança, mas alcançou a cúpula de dramaturgia da Globo, que está acompanhando de perto os ajustes feitos no remake da trama.
Ainda de acordo com o portal, ainda não há uma decisão oficial sobre a possível morte de Fátima, mas o assunto está em pauta. O bloco 27 da novela está sendo reescrito por Manuela e, na noite da última quinta-feira (4), a produção avisou ao elenco que os roteiros, que são tradicionalmente entregues aos artistas às quintas, só devem ser enviados nesta sexta (5). O atraso foi atribuído justamente às mudanças em andamento.
Esse bloco de capítulos começa a ser exibido no dia 29 de setembro. A previsão é que "Vale Tudo" termine no dia 17 de outubro.
