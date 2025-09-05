Acesse sua conta
Maria de Fátima pode morrer no lugar de Odete Roitman em Vale Tudo

Mudança gigante está sendo analisada pela Globo, segundo colunista

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 12:36

Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo'
Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma bomba pode acontecer nos próximos capítulos de "Vale Tudo". O grande mistério que envolveu a reta final da versão original, sobre quem matou Odete Roitman, tem chances de não acontecer no remake. Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, rumores nos bastidores da atração afirmam que Maria de Fátima é quem pode ser assassinada.

A alteração, caso confirmada, mudaria profundamente a trama clássica, exibida em 1988. Até aqui, o público espera que Odete Roitman, vivida por Débora Bloch atualmente, é quem morra. A nova grande questão seria, mais uma vez, o autor do crime. Afinal, a tendência era que a autora Manuela Dias não repetisse a versão original, quando Leila foi quem matou a ricaça, por engano.

Erros em Vale Tudo

Em erro bizarro, Afonso aparece com três mãos por Reprodução/TV Globo
Fátima (Bella Campos) gravou vídeo na vertical para os seguidores por Reprodução
Vídeo apareceu na horizontal por Reprodução
César (Cauã Reymond) apareceu conversando com a capinha do celular vazia por Reprodução
'Site de notícias' era um PDF por Reprodução
Imagens dos bastidores de outro programa do Grupo Globo 'invadiram' a novela por Reprodução
Raquel (Taís Araujo) joga crisântemos brancos no caixão por Reprodução
Flores viram 'magicamente' uma única rosa branca por Reprodução
Copo de Odete Roitman (Debora Bloch) virou uma xícara por Reprodução
César (Cauã Reymond) foi seguido por mulher em cena por Reprodução
1 de 10
Em erro bizarro, Afonso aparece com três mãos por Reprodução/TV Globo

Porém, segundo fontes ouvidas por Carla Bittencourt, Manuela Dias levantou a possibilidade de que Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos, seja quem vá morrer. O plano surgiu em conversas reservadas com alguns roteiristas de confiança, mas alcançou a cúpula de dramaturgia da Globo, que está acompanhando de perto os ajustes feitos no remake da trama.

Ainda de acordo com o portal, ainda não há uma decisão oficial sobre a possível morte de Fátima, mas o assunto está em pauta. O bloco 27 da novela está sendo reescrito por Manuela e, na noite da última quinta-feira (4), a produção avisou ao elenco que os roteiros, que são tradicionalmente entregues aos artistas às quintas, só devem ser enviados nesta sexta (5). O atraso foi atribuído justamente às mudanças em andamento.

Esse bloco de capítulos começa a ser exibido no dia 29 de setembro. A previsão é que "Vale Tudo" termine no dia 17 de outubro.

Signos dos personagens de Vale Tudo

Uma das vilãs mais amadas da televisão brasileira, Odete Roitman é leonina. Admirada e temida por todos, tem necessidade de sempre estar no topo e costuma a sempre dizer o que está pensando por Reprodução/TV Globo
Raquel é uma virginiana nata: metódica em suas funções, honesta, trabalhadora e coerente com suas convicções por Reprodução/TV Globo
Maria de Fátima é uma vilã escorpiana. Ela molda sua história através da intensidade e da ambição, com inteligência para sempre se sair por cima nas situações por Reprodução / TV Globo
Marco Aurélio é do signo de Áries. Impulsivo, comunicativo e frio, ele é descrito como carrasco pelos outros personagens da novela. Além disso, está disposto a qualquer coisa para alcançar o topo por Reprodução
Solange Duprat não se deixa ser manipulada, é independente, gosta de ser admirada e mantém uma postura sociável, qualidades do signo de Gêmeos por Reprodução/TV Globo
Heleninha Roitman enfrenta uma luta contra o alcoolismo, com os dramas e os desafios emocionais da doença. A sensibilidade da personagem e a conexão que ela demonstra com a família são características do signo de Peixes. por Manoella Mello/TV Globo
Ivan é de Libra. Está sempre em busca da conciliação e preza pelo confortável. Também sofre com a indecisão em meio a tanta corrupção por Reprodução/TV Globo
Celina é protetora e sensível, e tenta família unida e preservar os valores morais. Com seu instinto cuidador, é do signo de Câncer por TV Globo/Divulgação
1 de 8
Uma das vilãs mais amadas da televisão brasileira, Odete Roitman é leonina. Admirada e temida por todos, tem necessidade de sempre estar no topo e costuma a sempre dizer o que está pensando por Reprodução/TV Globo

