Maria de Fátima pode morrer no lugar de Odete Roitman em Vale Tudo

Mudança gigante está sendo analisada pela Globo, segundo colunista

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 12:36

Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma bomba pode acontecer nos próximos capítulos de "Vale Tudo". O grande mistério que envolveu a reta final da versão original, sobre quem matou Odete Roitman, tem chances de não acontecer no remake. Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, rumores nos bastidores da atração afirmam que Maria de Fátima é quem pode ser assassinada.

A alteração, caso confirmada, mudaria profundamente a trama clássica, exibida em 1988. Até aqui, o público espera que Odete Roitman, vivida por Débora Bloch atualmente, é quem morra. A nova grande questão seria, mais uma vez, o autor do crime. Afinal, a tendência era que a autora Manuela Dias não repetisse a versão original, quando Leila foi quem matou a ricaça, por engano.

Porém, segundo fontes ouvidas por Carla Bittencourt, Manuela Dias levantou a possibilidade de que Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos, seja quem vá morrer. O plano surgiu em conversas reservadas com alguns roteiristas de confiança, mas alcançou a cúpula de dramaturgia da Globo, que está acompanhando de perto os ajustes feitos no remake da trama.

Ainda de acordo com o portal, ainda não há uma decisão oficial sobre a possível morte de Fátima, mas o assunto está em pauta. O bloco 27 da novela está sendo reescrito por Manuela e, na noite da última quinta-feira (4), a produção avisou ao elenco que os roteiros, que são tradicionalmente entregues aos artistas às quintas, só devem ser enviados nesta sexta (5). O atraso foi atribuído justamente às mudanças em andamento.

Esse bloco de capítulos começa a ser exibido no dia 29 de setembro. A previsão é que "Vale Tudo" termine no dia 17 de outubro.