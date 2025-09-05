Paolla Oliveira desabafa sobre críticas ao corpo: 'Me perguntavam quantos quilos ia emagrecer'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 5 de setembro de 2025 às 10:40
Paolla Oliveira desabafou sobre as críticas constantes que recebia ao seu corpo. Em entrevista ao videocast 'Conversa vai, conversa vem', do jornal O Globo, a atriz definiu o momento como uma "crise gigante", lembrando sobre os efeitos das cobranças. E revelou o que foi fundamental para não se calar mais diante dos comentários maldosos.
"O inferno que se tornou a minha vida. O desagrado, a insuficiência. Quando se coloca uma roupa em que se sente bonita e não está bonita para os outros. Quando ia fazer um trabalho e me perguntavam sobre quantos quilos ia emagrecer e não sobre o personagem. O carnaval era sobre a dieta que faria. Respondia no modo sobrevivência, tipo: “Sabem mais que eu, preciso responder”. Uma hora era bonita, outra hora não era mais. Aqui era padrão, ali era gorda. Foi uma confusão tão grande que falei: “Não quero mais”. Foi uma crise gigante", lamentou.
Segundo Paolla, a internet foi onde conseguiu encontrar um ambiente de escuta. "Esse lugar complexo que é porta de muita gente para identificação. Começou o movimento de mulheres se mostrando, de diversidade, falei: 'Existe outro caminho, existe quem eu sou'. Comecei a me reconhecer e falar 'preciso estar de acordo com o que penso e não com a expectativa dos outros'. Foi libertador", comemorou.
"A régua continua cruel demais, temos que ser mais magra, mais jovem, mais bonita. Mas a partir do discurso posto, conseguimos arrumar lugar de mais conforto. O ano mais lindo foi o da onça, quando fiz vídeo falando: 'Quero que se dane meu peso, a dieta que vou fazer, não vou fazer nada, parem de me perguntar'", completou.
A atriz também destacou como se sente ao ouvir de outras mulheres que seu posicionamento as ajudou. "Um misto de responsabilidade, alegria e felicidade com uma vontade de não parar de falar,. O tempo inteiro eu ouço: 'Paolla está falando disso de novo? Logo ela que usufruiu tanto desse lugar?'. A gente não pode parar de falar, sabe por quê? Quando a gente sai das nossas bolhas, encontra mulheres que precisam ouvir que podem ser livres em relação a várias coisas, inclusive aos corpos. Vou continuar falando".
"A liberdade de escolha de ser quem se é, de envelhecer, de emitir opinião, você vai carregar com você. Ser linda, jovem, sexy, passa, e aí, é igual a fracasso. É preciso estar de acordo com o que acha da vida e de você. Servir a expectativa do outro é um peso danado, e muda rápido, é uma construção que faz com alicerce fora de você, e isso não cria um bom edifício", finalizou.