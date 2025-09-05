COBRANÇAS

Paolla Oliveira desabafa sobre críticas ao corpo: 'Me perguntavam quantos quilos ia emagrecer'

Atriz relembrou os efeitos que comentários maldosos causavam: 'Minha vida virou um inferno'

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 10:40

Paolla Oliveira desabafou sobre as críticas constantes que recebia ao seu corpo. Em entrevista ao videocast 'Conversa vai, conversa vem', do jornal O Globo, a atriz definiu o momento como uma "crise gigante", lembrando sobre os efeitos das cobranças. E revelou o que foi fundamental para não se calar mais diante dos comentários maldosos.

"O inferno que se tornou a minha vida. O desagrado, a insuficiência. Quando se coloca uma roupa em que se sente bonita e não está bonita para os outros. Quando ia fazer um trabalho e me perguntavam sobre quantos quilos ia emagrecer e não sobre o personagem. O carnaval era sobre a dieta que faria. Respondia no modo sobrevivência, tipo: “Sabem mais que eu, preciso responder”. Uma hora era bonita, outra hora não era mais. Aqui era padrão, ali era gorda. Foi uma confusão tão grande que falei: “Não quero mais”. Foi uma crise gigante", lamentou.

Segundo Paolla, a internet foi onde conseguiu encontrar um ambiente de escuta. "Esse lugar complexo que é porta de muita gente para identificação. Começou o movimento de mulheres se mostrando, de diversidade, falei: 'Existe outro caminho, existe quem eu sou'. Comecei a me reconhecer e falar 'preciso estar de acordo com o que penso e não com a expectativa dos outros'. Foi libertador", comemorou.

"A régua continua cruel demais, temos que ser mais magra, mais jovem, mais bonita. Mas a partir do discurso posto, conseguimos arrumar lugar de mais conforto. O ano mais lindo foi o da onça, quando fiz vídeo falando: 'Quero que se dane meu peso, a dieta que vou fazer, não vou fazer nada, parem de me perguntar'", completou.

A atriz também destacou como se sente ao ouvir de outras mulheres que seu posicionamento as ajudou. "Um misto de responsabilidade, alegria e felicidade com uma vontade de não parar de falar,. O tempo inteiro eu ouço: 'Paolla está falando disso de novo? Logo ela que usufruiu tanto desse lugar?'. A gente não pode parar de falar, sabe por quê? Quando a gente sai das nossas bolhas, encontra mulheres que precisam ouvir que podem ser livres em relação a várias coisas, inclusive aos corpos. Vou continuar falando".

