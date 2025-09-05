MUDANÇA RADICAL

Influenciador galã anuncia pausa na carreira para virar padre

Pablo García disse que o 'coração anseia e clama por outra vida'

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 09:58

Pablo García Crédito: Reprodução/Instagram

Um influenciador espanhol anunciou que fará uma mudança drástica de vida. Com mais de 700 mil seguidores no Instagram, Pablo García afirmou que vai pausar a carreira no mundo digital para começar estudos com o objetivo de ser padre. A decisão foi publicada pelo criador de conteúdo em suas redes sociais.

'Ouça o que seu coração lhe diz'. É uma frase que ouvimos muito hoje em dia, e se não for confundida com desejo ou sentimentalismo imaturo, é uma verdade absoluta. Para mim, isso é o verdadeiro sucesso na vida: viver e construir a vida que Deus um dia planejou para mim; ouvir a Sua voz no mais profundo do meu coração", iniciou Pablo.



"Foram quase quatro anos maravilhosos, durante os quais, desde o primeiro dia, sonhei em trazer o amor de Deus por meio desta tela. Tive bons e maus momentos. Pude viajar e ver o mundo; experimentar coisas que jamais imaginaria na minha vida, tendo a oportunidade de compartilhar todas elas com minha família e amigos", continuou, em seu relato.

Pablo falou sobre um possível estranhamento de seus seguidores com a decisão. Mas reforçou o 'chamado' de seu coração para mudar de vida. "O 'mundo' certamente não entende: uma vida confortável, estabilidade, certos luxos e 'poucas preocupações', mas repito: de que adianta tudo isso se meu coração anseia e clama por outra vida? Eu me recuso a me conformar".

O influenciador disse que seguirá postando no mês de setembro, por ter alguns compromissos agendados, mas afirmou não saber se continuará nas redes a longo prazo. "Não sei se voltarei aqui em alguns meses. Veremos. Por enquanto, em setembro, continuarei postando como de costume e compartilhando minha vida com vocês, perguntas que possam surgir deste vídeo, conversas com minha mãe e tudo o mais que surgir. Também tenho compromissos com marcas que devo respeitar e que quero fazer bem, como tenho tentado fazer até agora".