DISPUTA

Filho de Gugu desabafa sobre briga com mãe e irmãs por herança

João Augusto Liberato ressaltou a importância de reestabelecer os laços familiares

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 09:21

Rose Miriam com os filhos João Augusto e as gêmeas Marina e Sofia Crédito: Reprodução/Instagram

João Augusto Liberato, filho mais velho de Gugu Liberato (1959-2019) e Rose Miriam Di Matteo, afirmou que sua família está unida novamente após as disputas judiciais pela herança do apresentador. O jovem assegurou que as brigas ficaram no passado, e ressaltou a importância de reestabelecer os laços com a mãe e as irmãs, as gêmeas Marina e Sofia.

"A nossa relação voltou a ser como antes, minhas irmãs não moram comigo, moro com minha mãe lá nos Estados Unidos, mas tudo voltou ao normal", afirmou, em entrevista à revista Quem.

João Liberato 1 de 5

"Todos nós nos amamos, todos nós conversamos, somos uma família novamente. Acho que isso era o que faltava para mim, para eu me sentir confortável, me sentir bem em paz depois da morte do meu pai", completou o jovem, de 23 anos.

João Augusto também desabafou sobre o impacto causado pelas desavenças envolvendo o patrimônio do pai. Atualmente, ele está morando em São Paulo, onde planeja ficar pelos próximos meses para investir na carreira de apresentador.

"Para mim, a família é a coisa mais importante das nossas vidas, enquanto a gente deu uma separada por causa dessa briga, isso me deixou triste. Meu pai sempre ensinou a gente que a família é tudo para gente. Isso realmente doeu para mim, mas graças a Deus a gente acertou tudo e está todo mundo bem", comentou.

Mansões dos Famosos 1 de 94

A disputa pela herança de R$ 1,4 bilhão, deixada por Gugu, foi encerrada em dezembro de 2024, cinco anos após a morte do apresentador. Ele deixou 75% dos bens para os três filhos e 25% para os cinco sobrinhos, enquanto Rose Miriam não foi citada no testamento. Sem direito à herança, ela entrou com um processo pedindo o reconhecimento de união estável com Gugu e recebeu o apoio das filhas.

Por outro lado, a irmã de Gugu, Aparecida Liberato, nomeada por ele como inventariante dos bens, João Augusto Liberato, primogênito do apresentador, e Maria do Céu, mãe de Gugu, argumentavam que a médica e o comunicador não tinham um relacionamento. Se ela tivesse a união estável reconhecida pela Justiça, teria direito a 50% dos bens deixados por Gugu.