Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

William Bonner vai comandar programa inédito e 'Globo Repórter' após deixar 'Jornal Nacional'

Jornalista deixa a bancada após quase 30 anos e inicia nova fase com talk-show e projeto ao lado de Sandra Annenberg

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 08:58

William Bonner vai comandar novo programa e Globo Repórter
William Bonner vai comandar novo programa e Globo Repórter Crédito: Reprodução

William Bonner se prepara para uma nova etapa em sua carreira na Globo. Após quase três décadas à frente do Jornal Nacional, o jornalista vai conduzir um programa inédito em 2026, além de se dividir com o "Globo Repórter", formando dupla com Sandra Annenberg.

O anúncio da nova fase chega após a confirmação da saída de Bonner do JN, prevista para 3 de novembro, com direito a celebração especial nos estúdios. Segundo fontes, o novo projeto será um programa de entrevistas que combinará análise jornalística e conversas descontraídas, reunindo nomes de diversos segmentos. A informação divulgada pelo colunista André Romano, do Observatório da TV, aponta que o formato se aproxima de um talk show, como o de David Letterman.

William Bonner

William Bonner por Reprodução / TV Globo
William Bonner em fotos antigas por Reprodução/Instagram
William Bonner por Reprodução/Instagram
William Bonner em fotos antigas por Reprodução/Instagram
William Bonner em fotos antigas por Reprodução/Instagram
William Bonner em fotos antigas por Reprodução/Instagram
William Bonner em fotos antigas por Reprodução/Instagram
1 de 7
William Bonner por Reprodução / TV Globo

Efeito dominó na Globo

A saída do jornalista já era planejada há cerca de cinco anos e provocou mudanças em outros telejornais da emissora. Tiago Scheuer assumirá o Hora 1 no lugar de Roberto Kovalick, enquanto César Tralli será substituído por Bonner no Jornal Hoje. Na GloboNews, Naturza Nery assumiu o jornal das 18h, abrindo espaço para Rafael Colombo no Conexão GloboNews.

Apesar das alterações, os telejornais locais do Rio de Janeiro e o "Fantástico" permanecem sem mudanças. A expectativa é de que mais ajustes na programação aconteçam nos próximos meses, à medida que a nova fase de Bonner se consolida.

Leia mais

Imagem - 3 signos terão virada financeira em setembro com ganhos inesperados

3 signos terão virada financeira em setembro com ganhos inesperados

Imagem - Paolla Oliveira fala sobre Virginia na Grande Rio e dispara: ‘Temos valores diferentes’

Paolla Oliveira fala sobre Virginia na Grande Rio e dispara: ‘Temos valores diferentes’

Imagem - ‘MasterChef’: campeã Daniela Dantas explica por que foi tão odiada pelos rivais no programa

‘MasterChef’: campeã Daniela Dantas explica por que foi tão odiada pelos rivais no programa

Mais recentes

Imagem - Pergunta íntima deixa Adriane Galisteu desconcertada no Lady Night: 'Não posso falar sobre isso'

Pergunta íntima deixa Adriane Galisteu desconcertada no Lady Night: 'Não posso falar sobre isso'
Imagem - Além da água: as melhores bebidas diárias para uma saúde renal forte

Além da água: as melhores bebidas diárias para uma saúde renal forte
Imagem - 3 signos terão virada financeira em setembro com ganhos inesperados

3 signos terão virada financeira em setembro com ganhos inesperados

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua