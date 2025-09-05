William Bonner vai comandar programa inédito e 'Globo Repórter' após deixar 'Jornal Nacional'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 5 de setembro de 2025 às 08:58
William Bonner se prepara para uma nova etapa em sua carreira na Globo. Após quase três décadas à frente do Jornal Nacional, o jornalista vai conduzir um programa inédito em 2026, além de se dividir com o "Globo Repórter", formando dupla com Sandra Annenberg.
O anúncio da nova fase chega após a confirmação da saída de Bonner do JN, prevista para 3 de novembro, com direito a celebração especial nos estúdios. Segundo fontes, o novo projeto será um programa de entrevistas que combinará análise jornalística e conversas descontraídas, reunindo nomes de diversos segmentos. A informação divulgada pelo colunista André Romano, do Observatório da TV, aponta que o formato se aproxima de um talk show, como o de David Letterman.
William Bonner
A saída do jornalista já era planejada há cerca de cinco anos e provocou mudanças em outros telejornais da emissora. Tiago Scheuer assumirá o Hora 1 no lugar de Roberto Kovalick, enquanto César Tralli será substituído por Bonner no Jornal Hoje. Na GloboNews, Naturza Nery assumiu o jornal das 18h, abrindo espaço para Rafael Colombo no Conexão GloboNews.
Apesar das alterações, os telejornais locais do Rio de Janeiro e o "Fantástico" permanecem sem mudanças. A expectativa é de que mais ajustes na programação aconteçam nos próximos meses, à medida que a nova fase de Bonner se consolida.