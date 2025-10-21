TREINO

Quer retomar o treino? 5 dicas para voltar para academia sem risco de lesões

Veja como retomar a rotina de exercícios sem pressa, cuidando do corpo e garantindo uma evolução constante

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 10:00

Para retomar os treinos, cautela é essencial Crédito: Freepik

Depois de um tempo longe da academia, é comum sentir vontade de compensar o que ficou parado.

Mas esse impulso precisa vir acompanhado de cuidado. O retorno aos treinos exige paciência e atenção, já que forçar o corpo antes da hora pode causar lesões e atrasar ainda mais o progresso.

Confira abaixo orientações essenciais para voltar aos exercícios de forma segura e eficiente.

Comece com calma e respeite o corpo

Em entrevista divulgada pela CNN, José Adeirton, educador físico e personal trainer da Academia Gaviões, afirmou que o primeiro passo para retomar os treinos é reconhecer o momento atual do corpo.

“A prioridade é fazer treinos leves e com menor intensidade. O corpo só precisa de um tempo para se lembrar dos exercícios, a chamada memória muscular. Após este tempo, que leva em média duas semanas, já é possível treinar normalmente”, aponta Adeirton.

Isso significa que, ao voltar à academia, o ideal é:

Optar por cargas leves e volume reduzido, para não sobrecarregar músculos e articulações;

aumentar a intensidade e a frequência aos poucos, permitindo a readaptação física;



respeitar os limites do corpo, sem comparar o desempenho atual com o anterior;



traçar metas possíveis, como caminhar 5 minutos por dia, três vezes por semana, e realizar treinos curtos de musculação;



focar mais em saúde e bem-estar do que em resultados estéticos imediatos.



“Celebrar essas pequenas vitórias mantém a motivação alta. Pergunte-se por que isso é importante para você. Pode ser melhorar sua saúde, ser um exemplo para os filhos ou ganhar mais disposição para o dia a dia”, reforça o personal.

Alimentação e descanso: pilares do retorno seguro

Voltar a treinar não se resume às horas passadas na academia. O que acontece fora dela, especialmente na alimentação e no descanso, é determinante para o corpo responder bem.

Após cada treino, o organismo precisa de tempo para se recuperar, reconstruir tecidos musculares e repor energia. Segundo Adeirton, o sono é o momento mais importante dessa recuperação.

Além disso, a alimentação precisa ser equilibrada. Dietas muito restritivas, como cortar carboidratos de forma radical ou fazer jejuns longos, podem prejudicar o desempenho e a regeneração muscular.

“O ideal é se alimentar bem, com uma boa distribuição de macronutrientes (proteína, carboidratos e gordura) para que se possa ter um bom fornecimento de energia e conseguir concluir seu treino de forma segura e eficaz”, explica o especialista.

Para garantir que o corpo receba os nutrientes certos, vale buscar orientação de um nutricionista e montar um plano alimentar adaptado a essa nova fase.

Dicas para manter a constância nos treinos

Uma das maiores dificuldades após o retorno é manter a regularidade e não abandonar a academia novamente.

Algumas estratégias podem ajudar nessa tarefa:

Definir horários fixos para treinar;

escolher atividades que tragam prazer;



evitar metas exageradas e inalcançáveis.

