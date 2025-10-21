Quer retomar o treino? 5 dicas para voltar para academia sem risco de lesões

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 10:00
Depois de um tempo longe da academia, é comum sentir vontade de compensar o que ficou parado.
Mas esse impulso precisa vir acompanhado de cuidado. O retorno aos treinos exige paciência e atenção, já que forçar o corpo antes da hora pode causar lesões e atrasar ainda mais o progresso.
Confira abaixo orientações essenciais para voltar aos exercícios de forma segura e eficiente.
Em entrevista divulgada pela CNN, José Adeirton, educador físico e personal trainer da Academia Gaviões, afirmou que o primeiro passo para retomar os treinos é reconhecer o momento atual do corpo.
“A prioridade é fazer treinos leves e com menor intensidade. O corpo só precisa de um tempo para se lembrar dos exercícios, a chamada memória muscular. Após este tempo, que leva em média duas semanas, já é possível treinar normalmente”, aponta Adeirton.
Isso significa que, ao voltar à academia, o ideal é:
“Celebrar essas pequenas vitórias mantém a motivação alta. Pergunte-se por que isso é importante para você. Pode ser melhorar sua saúde, ser um exemplo para os filhos ou ganhar mais disposição para o dia a dia”, reforça o personal.
Voltar a treinar não se resume às horas passadas na academia. O que acontece fora dela, especialmente na alimentação e no descanso, é determinante para o corpo responder bem.
Após cada treino, o organismo precisa de tempo para se recuperar, reconstruir tecidos musculares e repor energia. Segundo Adeirton, o sono é o momento mais importante dessa recuperação.
Além disso, a alimentação precisa ser equilibrada. Dietas muito restritivas, como cortar carboidratos de forma radical ou fazer jejuns longos, podem prejudicar o desempenho e a regeneração muscular.
“O ideal é se alimentar bem, com uma boa distribuição de macronutrientes (proteína, carboidratos e gordura) para que se possa ter um bom fornecimento de energia e conseguir concluir seu treino de forma segura e eficaz”, explica o especialista.
Para garantir que o corpo receba os nutrientes certos, vale buscar orientação de um nutricionista e montar um plano alimentar adaptado a essa nova fase.
Uma das maiores dificuldades após o retorno é manter a regularidade e não abandonar a academia novamente.
Algumas estratégias podem ajudar nessa tarefa:
“Dê prioridade a você e esteja ciente que não é sobre estética e sim saúde”, conclui o personal.