ADIANTAMENTO

Governo da Bahia antecipa salário e feriado do Dia do Servidor Público; confira

Informação foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE) e nas redes sociais do governador Jerônimo Rodrigues (PT)

Millena Marques

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 08:13

Secretaria de Administração (Saeb) Crédito: Reprodução

O Governo da Bahia vai antecipar o salário e o feriado do Dia do Servidor do Público, que cairia na terça-feira (28), mas vai ser celebrado na segunda-feira (27). Os vencimentos serão pagos na sexta-feira (24). A informação foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE) e nas redes sociais do governador Jerônimo Rodrigues (PT).