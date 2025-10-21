Acesse sua conta
Governo da Bahia antecipa salário e feriado do Dia do Servidor Público; confira

Informação foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE) e nas redes sociais do governador Jerônimo Rodrigues (PT)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 08:13

Secretaria de Administração (Saeb) não se manifetsou sobre cobrança de sindicato
Secretaria de Administração (Saeb)  Crédito: Reprodução

O Governo da Bahia vai antecipar o salário e o feriado do Dia do Servidor do Público, que cairia na terça-feira (28), mas vai ser celebrado na segunda-feira (27). Os vencimentos serão pagos na sexta-feira (24). A informação foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE) e nas redes sociais do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

"O feriado do Dia do Servidor Público, que cairia na terça (28), será antecipado pra segunda, garantindo um feriadão merecido. E o salário? Estará na conta já nesta sexta (24)”, escreveu Jerônimo.

