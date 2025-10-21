Acesse sua conta
A história trágica e misteriosa do jovem que teve o corpo dissolvido ao cair em um lago

Quando a curiosidade ultrapassa os limites da segurança

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 05:30

Quando a curiosidade ultrapassa os limites da segurança Crédito: Reprodução/YouTube

O jovem americano Colin Nathaniel Scott, 23 anos, teve uma morte trágica e incomum ao cair em uma das fontes termais do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos.

Ele passeava com a irmã quando saiu da trilha para turistas e se aproximou de uma nascente de água fervente e altamente ácida. Ao tentar verificar a temperatura, escorregou e caiu. A água, com temperaturas acima de 90 ºC e rica em ácido sulfúrico, dissolveu seu corpo em poucas horas, impossibilitando o resgate.

Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos

Estrada que dá acesso ao Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos por Reprodução
Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos por Loren Kerns/Flickr/Creative Commons
São 300 gêiseres – o Old Faithful é o mais famoso – e lagos termais, como o Morning Glory Pool e o Grand Prismatic Spring por Alaskan Dude Creative Commons /Reprodução
Grand Canyon of Yellowstone tem quedas d’água Upper e Lower Falls e o vale Hayden por Alaskan Dude Creative Commons/Reprodução
1 de 4
Estrada que dá acesso ao Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos por Reprodução

O parque é conhecido por abrigar uma das maiores concentrações de gêiseres e fontes termais do mundo, localizadas na Caldeira de Yellowstone.

A área onde ocorreu o acidente é uma das mais quentes e perigosas do parque. Desde 1870, ao menos 22 pessoas morreram em circunstâncias semelhantes, geralmente por ignorar as sinalizações. O caso de Colin reforçou a importância de respeitar as regras de segurança em áreas naturais de alto risco.

A tragédia em Yellowstone

Colin e sua irmã Sable visitavam a região de Norris Geyser Basin, a mais ativa do parque, quando decidiram abandonar a trilha oficial. Ele escorregou e caiu na fonte fervente enquanto a irmã filmava o local. A equipe de resgate foi acionada, mas não conseguiu recuperar o corpo devido à natureza corrosiva da água e às condições climáticas adversas.

No dia seguinte, socorristas encontraram apenas alguns objetos pessoais. A rápida dissolução do corpo foi explicada pela alta acidez da água, resultado da decomposição de compostos de enxofre. O caso revelou os riscos extremos das áreas geotermais, onde calor e acidez tornam qualquer contato fatal.

Características geológicas do parque

Yellowstone é famoso por seus gêiseres e fontes termais criados pela atividade vulcânica subterrânea. O parque abriga uma imensa caldeira de cerca de 90 quilômetros e é considerado um supervulcão. As águas coloridas devem-se aos minerais e micro-organismos presentes, criando um cenário natural único que atrai milhões de turistas.

Porém, essa beleza esconde perigos. As fontes expelindo água quente e ácida são ambientes letais. Mesmo com sinalizações e áreas restritas, muitos acidentes ainda ocorrem pela desobediência às normas.

Segurança e prevenção

Desde sua fundação, Yellowstone registra casos de visitantes que ultrapassam os limites seguros e sofrem queimaduras graves ou morrem. O acidente de Colin não foi o primeiro e reforçou a necessidade de seguir as regras do parque.

As autoridades investem em educação e fiscalização, mas o respeito dos turistas é essencial para evitar tragédias. As trilhas e sinalizações existem para proteger a vida e preservar o ecossistema.

Impactos e lições

O caso de Colin Nathaniel Scott repercutiu internacionalmente pela natureza incomum da morte e expôs a letalidade das águas termais. A divulgação dos relatórios e do vídeo gravado pela irmã levou a um reforço nas campanhas de segurança e sinalização de áreas perigosas.

A tragédia também destacou a importância da conscientização e respeito à natureza. Yellowstone, com sua beleza e poder geológico, deve ser apreciado com responsabilidade para que tragédias como essa não se repitam.

