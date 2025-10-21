A história trágica e misteriosa do jovem que teve o corpo dissolvido ao cair em um lago

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 05:30
O jovem americano Colin Nathaniel Scott, 23 anos, teve uma morte trágica e incomum ao cair em uma das fontes termais do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos.
Ele passeava com a irmã quando saiu da trilha para turistas e se aproximou de uma nascente de água fervente e altamente ácida. Ao tentar verificar a temperatura, escorregou e caiu. A água, com temperaturas acima de 90 ºC e rica em ácido sulfúrico, dissolveu seu corpo em poucas horas, impossibilitando o resgate.
O parque é conhecido por abrigar uma das maiores concentrações de gêiseres e fontes termais do mundo, localizadas na Caldeira de Yellowstone.
A área onde ocorreu o acidente é uma das mais quentes e perigosas do parque. Desde 1870, ao menos 22 pessoas morreram em circunstâncias semelhantes, geralmente por ignorar as sinalizações. O caso de Colin reforçou a importância de respeitar as regras de segurança em áreas naturais de alto risco.
Colin e sua irmã Sable visitavam a região de Norris Geyser Basin, a mais ativa do parque, quando decidiram abandonar a trilha oficial. Ele escorregou e caiu na fonte fervente enquanto a irmã filmava o local. A equipe de resgate foi acionada, mas não conseguiu recuperar o corpo devido à natureza corrosiva da água e às condições climáticas adversas.
No dia seguinte, socorristas encontraram apenas alguns objetos pessoais. A rápida dissolução do corpo foi explicada pela alta acidez da água, resultado da decomposição de compostos de enxofre. O caso revelou os riscos extremos das áreas geotermais, onde calor e acidez tornam qualquer contato fatal.
Yellowstone é famoso por seus gêiseres e fontes termais criados pela atividade vulcânica subterrânea. O parque abriga uma imensa caldeira de cerca de 90 quilômetros e é considerado um supervulcão. As águas coloridas devem-se aos minerais e micro-organismos presentes, criando um cenário natural único que atrai milhões de turistas.
Porém, essa beleza esconde perigos. As fontes expelindo água quente e ácida são ambientes letais. Mesmo com sinalizações e áreas restritas, muitos acidentes ainda ocorrem pela desobediência às normas.
Desde sua fundação, Yellowstone registra casos de visitantes que ultrapassam os limites seguros e sofrem queimaduras graves ou morrem. O acidente de Colin não foi o primeiro e reforçou a necessidade de seguir as regras do parque.
As autoridades investem em educação e fiscalização, mas o respeito dos turistas é essencial para evitar tragédias. As trilhas e sinalizações existem para proteger a vida e preservar o ecossistema.
O caso de Colin Nathaniel Scott repercutiu internacionalmente pela natureza incomum da morte e expôs a letalidade das águas termais. A divulgação dos relatórios e do vídeo gravado pela irmã levou a um reforço nas campanhas de segurança e sinalização de áreas perigosas.
A tragédia também destacou a importância da conscientização e respeito à natureza. Yellowstone, com sua beleza e poder geológico, deve ser apreciado com responsabilidade para que tragédias como essa não se repitam.