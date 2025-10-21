CRIME

Jovem de 24 anos é vítima de estupro coletivo em Stella Maris

Mulher está internada

Esther Morais

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 07:11

Polícia Civil investiga caso Crédito: Divulgação/Ascom PCBA

A Polícia Civil da Bahia investiga uma denúncia de estupro coletivo contra uma mulher, de 24 anos, no bairro de Stella Maris, em Salvador, ocorrido na segunda-feira (20). A vítima, que não terá identidade divulgada, foi socorrida e está internada em uma unidade hospitalar local.

A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Casa da Mulher Brasileira) iniciou as investigações para apurar o caso e ressaltou que detalhes serão mantidos em sigilo, a fim de não prejudicar o andamento das investigações.

Oitivas e diligências estão em andamento para esclarecer o fato, bem como todas as circunstâncias envolvidas.

A Polícia Militar informou que não foi acionada.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 5

A Deam faz registro de ocorrência, emissão de guia de lesão corporal, solicitação de medida protetiva de urgência e investigação que subsidiará elementos para evidenciar crimes praticados contra as mulheres, especialmente, violência doméstica ou familiar.

Para registrar queixa, basta ter documento de identificação oficial com foto e acessar o site da Delegacia Virtual.