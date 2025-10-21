Acesse sua conta
A cor e o número da sorte de cada signo que podem mudar sua vida nesta terça-feira (21 de outubro)

A Lua Nova em Libra traz equilíbrio e oportunidades únicas; veja a previsão

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 10:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

Hoje, terça-feira, dia 21 de outubro, começa a Lua Nova em Libra, trazendo foco em parcerias, harmonia e decisões justas. É o momento ideal para avaliar o que você deseja e como isso impacta quem está ao seu redor. Use essa energia para consolidar relações, fazer acordos e tomar decisões equilibradas, sempre buscando o bem-estar coletivo e pessoal. Veja a previsão.

Áries

Seu dia favorece parcerias. Colaboração e diálogo podem render grandes resultados, especialmente em acordos financeiros.

Cor da sorte: Azul Marinho

Número da sorte: 7

Momento especial: Negociar soluções que deixem todos satisfeitos.

Touro

Invista na organização do seu ambiente e rotina. Pequenos ajustes podem gerar grande equilíbrio e satisfação.

Cor da sorte: Rosa Claro

Número da sorte: 6

Momento especial: Sentir prazer ao criar um espaço bonito e funcional.

Veja as características dos signos

Gêmeos

Criatividade e diversão são seu caminho para o sucesso. Projetos colaborativos podem trazer resultados inesperados.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 5

Momento especial: Ter uma ideia criativa que surpreenda e encante.

Câncer

Foque no lar e na família. Ambientes acolhedores fortalecem vínculos e proporcionam serenidade.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 2

Momento especial: Sentir conforto absoluto em sua própria casa.

Os signos no trabalho

Leão

Suas palavras brilham e encantam. Use a comunicação para convencer e negociar de forma justa.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 1

Momento especial: Persuadir com lógica e elegância.

Virgem

Seu olhar atento garante decisões financeiras acertadas. Organize recursos e busque segurança.

Cor da sorte: Verde Floresta

Número da sorte: 4

Momento especial: Reconhecimento pelo seu esforço e competência.

Libra

É seu momento de brilhar! Invista em projetos pessoais e cuide de si mesmo. O charme natural atrai oportunidades.

Cor da sorte: Lavanda

Número da sorte: 9

Momento especial: Receber um elogio sincero que valorize quem você é.

Escorpião

A introspecção traz clareza. Decisões financeiras e emocionais pedem cuidado e atenção.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 8

Momento especial: Ter uma percepção profunda que transforme sua visão.

Sagitário

Rede de contatos e amizade abrem portas. Atue em grupo e compartilhe suas ideias.

Cor da sorte: Azul Royal

Número da sorte: 3

Momento especial: Inspirar amigos com sua visão e entusiasmo.

Capricórnio

Carreira e reputação recebem atenção. Seja diplomático e mostre sua competência com equilíbrio.

Cor da sorte: Cinza Escuro

Número da sorte: 10

Momento especial: Receber reconhecimento público pelo seu esforço.

Aquário

Pense grande e explore novas perspectivas. Aprendizado e ideias inovadoras trazem oportunidades.

Cor da sorte: Azul Elétrico

Número da sorte: 11

Momento especial: Descobrir uma nova visão que liberte sua mente.

Peixes

Intimidade e confiança são essenciais. Decisões financeiras compartilhadas podem fortalecer vínculos.

Cor da sorte: Verde Água

Número da sorte: 12

Momento especial: Sentir alívio e conexão profunda em conversas honestas.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte

