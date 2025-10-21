A cor e o número da sorte de cada signo que podem mudar sua vida nesta terça-feira (21 de outubro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 10:00
Hoje, terça-feira, dia 21 de outubro, começa a Lua Nova em Libra, trazendo foco em parcerias, harmonia e decisões justas. É o momento ideal para avaliar o que você deseja e como isso impacta quem está ao seu redor. Use essa energia para consolidar relações, fazer acordos e tomar decisões equilibradas, sempre buscando o bem-estar coletivo e pessoal. Veja a previsão.
Seu dia favorece parcerias. Colaboração e diálogo podem render grandes resultados, especialmente em acordos financeiros.
Cor da sorte: Azul Marinho
Número da sorte: 7
Momento especial: Negociar soluções que deixem todos satisfeitos.
Invista na organização do seu ambiente e rotina. Pequenos ajustes podem gerar grande equilíbrio e satisfação.
Cor da sorte: Rosa Claro
Número da sorte: 6
Momento especial: Sentir prazer ao criar um espaço bonito e funcional.
Criatividade e diversão são seu caminho para o sucesso. Projetos colaborativos podem trazer resultados inesperados.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 5
Momento especial: Ter uma ideia criativa que surpreenda e encante.
Foque no lar e na família. Ambientes acolhedores fortalecem vínculos e proporcionam serenidade.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 2
Momento especial: Sentir conforto absoluto em sua própria casa.
Suas palavras brilham e encantam. Use a comunicação para convencer e negociar de forma justa.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 1
Momento especial: Persuadir com lógica e elegância.
Seu olhar atento garante decisões financeiras acertadas. Organize recursos e busque segurança.
Cor da sorte: Verde Floresta
Número da sorte: 4
Momento especial: Reconhecimento pelo seu esforço e competência.
É seu momento de brilhar! Invista em projetos pessoais e cuide de si mesmo. O charme natural atrai oportunidades.
Cor da sorte: Lavanda
Número da sorte: 9
Momento especial: Receber um elogio sincero que valorize quem você é.
A introspecção traz clareza. Decisões financeiras e emocionais pedem cuidado e atenção.
Cor da sorte: Bordô
Número da sorte: 8
Momento especial: Ter uma percepção profunda que transforme sua visão.
Rede de contatos e amizade abrem portas. Atue em grupo e compartilhe suas ideias.
Cor da sorte: Azul Royal
Número da sorte: 3
Momento especial: Inspirar amigos com sua visão e entusiasmo.
Carreira e reputação recebem atenção. Seja diplomático e mostre sua competência com equilíbrio.
Cor da sorte: Cinza Escuro
Número da sorte: 10
Momento especial: Receber reconhecimento público pelo seu esforço.
Pense grande e explore novas perspectivas. Aprendizado e ideias inovadoras trazem oportunidades.
Cor da sorte: Azul Elétrico
Número da sorte: 11
Momento especial: Descobrir uma nova visão que liberte sua mente.
Intimidade e confiança são essenciais. Decisões financeiras compartilhadas podem fortalecer vínculos.
Cor da sorte: Verde Água
Número da sorte: 12
Momento especial: Sentir alívio e conexão profunda em conversas honestas.