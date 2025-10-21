Acesse sua conta
Resumo de ‘Três Graças’: Joélly toma decisão sobre gravidez e Edilberto comete crime brutal nesta terça (21)

Capítulo de terça (21) revela reviravoltas, segredos e tragédia

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 12:26

Joélly e Raul em Três Graças
Joélly e Raul em Três Graças Crédito: Estevam Avellar/TV Globo

O capítulo desta terça-feira (21) de Três Graças promete fortes emoções e novas tensões entre os personagens. Arminda repreende Gerluce com severidade, enquanto Josefa compartilha com a jovem a história da escultura que dá nome à trama, as Três Graças.

Enquanto isso, Raul se mostra abalado com a possibilidade de ser pai e relembra o momento em que conheceu Joélly, ao entrar na casa de Lígia. Na farmácia, uma cliente comenta com Viviane que os remédios distribuídos pela Fundação Ferette não estão fazendo efeito. Preocupada, ela alerta Edilberto de que muitos pacientes têm piorado com o uso dos medicamentos.

Em outro núcleo, Zenilda confessa a Arminda que desconfia de uma traição do marido. Já Lorena observa sua própria família com olhar crítico. Durante um evento em homenagem a Ferette, Macedo ordena que Edilberto tome conta de Misael, que aparece no local revoltado e xingando o empresário.

A tensão atinge o auge quando Edilberto atropela Misael de forma proposital, em uma das cenas mais impactantes do capítulo. Enquanto isso, Xênica registra o entusiasmo de Arminda após a homenagem, e Joélly revela a Gerluce que decidiu manter a gravidez, mas sem revelar quem é o pai. No fim, Gerluce promete: “Vou rezar para que seja uma menina.”

Tags:

Novela Três Graças

