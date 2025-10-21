EM PEÇA

Mateus Solano se pronuncia e nega 'tapa' em celular de fã: 'Falta de educação do público'

Ator falou pela primeira vez sobre polêmica e divulgou outro ângulo do momento; veja

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 11:09

Mateus Solano derrubou celular de fã Crédito: Reprodução

Mateus Solano quebrou o silêncio sobre a polêmica do 'tapa' no celular de um espectador durante o monólogo "O Figurante", no Rio Grande do Sul, no dia 14 de outubro. Em um vídeo publicado em seus Stories nesta terça-feira (21), o artista esclareceu o ocorrido.

"Atenção, pronunciamento mais do que especial. Finalmente, eu venho a público para esclarecer a polêmica da semana passada. Afinal de contas, o Brasil e o mundo pararam para comentar sobre o tapa mais famoso desde o 'tapa da pantera'. Sim, o tapa deste que vos fala", iniciou, em tom de ironia.

"Achei o máximo a gente poder através dessa polêmica levantar um pouco a questão da falta de educação do público e os limites de um e do outro, do público e de quem está no palco. A única coisa que eu fiquei me coçando para para falar, mas eu resolvi deixar a poeira abaixar, é que eu não dei tapa nenhum, nem no celular e muito menos em qualquer pessoa. O que eu fiz foi agir como um trombadinha e, rapidamente, eu peguei o celular, furtei o celular e joguei debaixo da poltrona", continuou o ator.

Ele compartilhou vídeo que mostra outro ângulo do momento e explicou que seu diretor que não mora no Brasil, mas em Portugal. "De tempos em tempos, a gente precisa filmar o espetáculo para mandar para o diretor poder me dirigir. Dizer: 'Olha, ali você ganhou, aqui você perdeu'. E não é que foi justamente no dia do 'tapa' que a gente estava filmando, portanto, eu tenho provas de que eu fui um ninja. Consegui não parar o espetáculo, tirar o celular que estava me atrapalhando e causar essa polêmica".

Por fim, Mateus disse que a luz do celular atrapalha a atenção dos atores e do público. "O teatro não é captável, é um momento único", concluiu.

Mateus Solano se pronuncia sobre suposto tapa em celular de espectadora durante peça pic.twitter.com/6NEkWRpHNa — WWLBD ✌? (@whatwouldlbdo) October 21, 2025

O vídeo com a polêmica foi divulgado por Alessandro Lo-Bianco no programa A Tarde é Sua (RedeTV!). A fã, que preferiu não se identificar, estava filmando uma cena do espetáculo na primeira fileira e, em entrevista ao jornalista, disse que não havia sido informada sobre a proibição de celulares. Também afirmou que era a sua primeira vez em um teatro e falou que ficou envergonhada com a situação.

"Ele bateu na minha mão e arrancou o celular, assim como vocês podem ver no vídeo. Eu nem tive coragem de pegá-lo do chão. Ficou uns 15 minutos lá, porque eu fiquei constrangida", disse.