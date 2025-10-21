Acesse sua conta
Mulher pede para ChatGPT escolher números e ganha R$ 560 mil na loteria

Com números sugeridos pela inteligência artificial, americana transforma aposta casual em bolada

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 10:47

Tammy Carvey usou o ChatGPT para escolher os números da loteria
Tammy Carvey usou o ChatGPT para escolher os números da loteria Crédito: Michigan Lottery/Reprodução

Uma moradora de Michigan, nos Estados Unidos, ganhou na loteria graças a uma ajudinha da inteligência artificial (IA). Tammy Carvey, de 45 anos, decidiu comprar um bilhete da Powerball e pediu para o ChatGPT escolher os números. A estratégia funcionou: a mulher conquistou a bolada de R$ 560 mil.

Tammy contou que resolveu apostas quando o prêmio ultrapassou 1 bilhão de dólares (R$ 5,7 bilhões, aproximadamente). "Eu só jogo quando está alto", disse à Michigan Lottery.  Mas, em vez de escolher os números sozinha, ela teve uma ideia inusitada: recorreu à IA para escolher por ela.

“Pedi ao ChatGPT um conjunto de números da Powerball, e foram esses os números que joguei no meu bilhete”, contou. Ao conferir o resultado do sorteio - 11, 23, 44, 61, 62 e Powerball 17 - ela teve uma surpresa. "Quando conferi os números sorteados e vi que tinha acertado quatro bolas brancas e o Powerball, percebi que tinha ganhado alguma coisa", relembrou.

"O Google me disse que o prêmio era de 50 mil dólares (cerca de R$ 285 mil), então achei que era isso que eu tinha ganhado. Mas, quando entrei na minha conta da loteria, percebi que tinha adicionado a opção Power Play - e, na verdade, o prêmio era de 100 mil dólares (R$ 560 mil). Meu marido e eu ficamos em total descrença", completou.

Segundo o site oficial da Michigan Lottery, Tammy visitou recentemente a sede da loteria para retirar o prêmio. Ela contou que pretende quitar a casa e guardar o restante do dinheiro. "Foi inacreditável. Nunca pensei que uma ideia dessas pudesse realmente dar certo", comemorou.

O caso faz parte de uma tendência crescente nos Estados Unidos: apostadores estão cada vez mais recorrendo à inteligência artificial para tentar melhorar as chances de vitória. Em setembro, uma avó da Virgínia também usou o ChatGPT para escolher seus números e acabou levando 150 mil dólares (R$ 855 mil), valor que ela doou integralmente para instituições de caridade.

