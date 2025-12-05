VIRADA

Dias de glória: 3 signos vão viver uma grande reviravolta em 2026

Astros projetam mudanças na carreira, amor e vida espiritual

Elis Freire

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 19:05

O ano de 2026 chega carregado de movimentos intensos nos céus, e certos signos serão especialmente impactados por essa onda de transformações. Os trânsitos astrológicos prometem mexer em estruturas internas e externas, estimulando questionamentos e conduzindo cada pessoa a assumir sua própria verdade. Mudanças importantes podem surgir na carreira, nos relacionamentos e na vida espiritual trazendo aquele virada tão esperada.

Saiba os 3 signos que vão viver uma grande mudança em 2026 de acordo com o time de astrólogos do site João Bidu:

Áries

Primeiramente, Áries entra em 2026 com uma energia de reconstrução. Com Saturno impulsionando responsabilidades e escolhas maduras, o signo finalmente assume seu poder e dá passos ousados na carreira. Além disso, mudanças de rumo, novas ambições e portas inesperadas se abrem. No amor, a tendência é deixar padrões antigos para trás e viver relações mais verdadeiras.

Virgem

Para Virgem, o ano chega com uma limpeza emocional poderosa. O signo rompe velhos limites, muda hábitos e enxerga novos caminhos para sua saúde mental e espiritual. Além das grandes mudanças em 2026, o período traz questões profundas para os nativos, mas tudo isso abre espaço para recomeços mais leves. No trabalho, Virgem pode abraçar projetos que refletem seu propósito real.

Capricórnio

Por fim, Capricórnio vive um ano de expansão intensa. Urano movimenta a vida afetiva, trazendo grandes mudanças em 2026, às vezes repentinas, que ensinam o signo a confiar no fluxo da vida. O desejo de liberdade cresce, e muitos capricornianos podem romper amarras antigas. Desse modo, viagens, estudos e novas experiências ampliam horizontes e renovam motivações.