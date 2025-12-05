Acesse sua conta
Dona de Mim: Davi fica em choque com notícia que recebe de Samuel

Jovem ficará perplexo ao descobrir verdade sórdida

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 17:38

Davi (Rafael Vitti) ficará perplexo em
Davi (Rafael Vitti) ficará perplexo em "Dona de Mim"

Davi (Rafael Vitti) viverá mais um momento de crise em "Dona de Mim". Ele que foi criado por Abel (Tony Ramos), acreditando que a vida inteira que era filho dele, descobriu que é filho de Jaques (Marcello Novaes) e agora ele ficará sabendo de mais uma verdade escondida. A notícia sórdida que ele receberá é a seguinte: Jacques foi o responsável por matar Abel, pai que o criou. 

Nos próximos capítulos da novela, a polícia vai emitir ordem de prisão preventiva para Jaques, já que Danilo (Felipe Simas) terá ido à delegacia confessar que explicou ao vilão como tirar os freios de um carro, sem saber que a intenção dele era dar fim no personagem de Tony Ramos.

Davi em Dona de Mim

Davi Boaz (Rafa Vitti) em "Dona de Mim"
Davi (Rafael Vitti) ficará perplexo em "Dona de Mim"
Davi e Leona em "Dona de Mim"
Davi Boaz (Rafa Vitti) em "Dona de Mim"

Quem contará o ocorrido à Davi será Samuel (Juan Paiva). Ele revelará que Jaques está foragido porque armou a morte de Abel. Davi ficará perplexo, já que chegou a defender o pai biológico sem saber se toda a crueldade dele. 

Davi sempre se identificou com Jaques e não acreditava que ele era tão mau quanto diziam, mas agora ele saberá o verdadeiro carácter do crápula: o homem que ele defendeu planejou e matou o pai de criação que o ensinou tudo sobre vida e família. 

"Dona de Mim" é exibido de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30. 

