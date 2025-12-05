CRIME

Dona de Mim: Davi fica em choque com notícia que recebe de Samuel

Jovem ficará perplexo ao descobrir verdade sórdida

Elis Freire

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 17:38

Davi (Rafael Vitti) ficará perplexo em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

Davi (Rafael Vitti) viverá mais um momento de crise em "Dona de Mim". Ele que foi criado por Abel (Tony Ramos), acreditando que a vida inteira que era filho dele, descobriu que é filho de Jaques (Marcello Novaes) e agora ele ficará sabendo de mais uma verdade escondida. A notícia sórdida que ele receberá é a seguinte: Jacques foi o responsável por matar Abel, pai que o criou.

Nos próximos capítulos da novela, a polícia vai emitir ordem de prisão preventiva para Jaques, já que Danilo (Felipe Simas) terá ido à delegacia confessar que explicou ao vilão como tirar os freios de um carro, sem saber que a intenção dele era dar fim no personagem de Tony Ramos.

Quem contará o ocorrido à Davi será Samuel (Juan Paiva). Ele revelará que Jaques está foragido porque armou a morte de Abel. Davi ficará perplexo, já que chegou a defender o pai biológico sem saber se toda a crueldade dele.

Davi sempre se identificou com Jaques e não acreditava que ele era tão mau quanto diziam, mas agora ele saberá o verdadeiro carácter do crápula: o homem que ele defendeu planejou e matou o pai de criação que o ensinou tudo sobre vida e família.