Universo pede calma: 3 signos podem entender algo que estava confuso há semanas hoje (5 de dezembro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 18:00
Hoje não tem como fugir de si mesmo. A vibração do dia acorda pensamentos que você evitava, revela sentimentos que estavam quietos e traz clareza sobre situações antes confusas.
Os signos mais sensíveis: Câncer, Escorpião e Peixes, sentem isso com força, mas ninguém escapa da introspecção de hoje.
Áries: Você entende melhor o que realmente importa.
Touro: Flexibilidade emocional salva o dia.
Gêmeos: Fala o que precisa ser falado.
Câncer: Intuição afiada mas cuidado com sobrecarga.
Leão: Revelações mexem com você.
Virgem: Você resolve algo interno com clareza.
Libra: Reflexão profunda muda percepções.
Escorpião: Revelação emocional importante.
Sagitário: Expansão emocional e entendimento.
Capricórnio: Maturidade guia decisões.
Aquário: Reorganização interna necessária.
Peixes: Sensibilidade e conexão profunda.