Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-repórter do Gugu vira acompanhante de luxo em plataforma adulta

Profissional de comunicação agora investe no ramo +18

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 18:05

Rafael Machado agora produz conteúdo adulto
Rafael Machado agora produz conteúdo adulto Crédito: Divulgação

Rafael Machado agora é Machadão! Conhecido por seus trabalhos como repórter no Programa do Gugu na Record TV, agora o profissional da comunicação mergulhou de cabeça em uma nova empreitada voltada ao público 18+. Ele, que se destacou na TV e migrou para a produção de conteúdo adulto, agora ingressa oficialmente como membro do FatalFans, nova plataforma voltada para creators do universo adulto.

Além disso, Rafael passa a integrar também o time de acompanhantes de luxo que anunciam o serviço no Fatal Model, se conectado agora mais de perto e à cores com o público. O perfil de Rafael já está disponível no FatalFans, onde ele compartilha materiais exclusivos, bastidores e interações diretas com os assinantes nesse novo momento picante. 

Rafael Machado

Rafael Machado foi repórter da Record e trabalhou no Programa do Gugu por Reprodução
Rafael Machado foi repórter da Record e trabalhou no Programa do Gugu por Reprodução
Rafael Machado foi repórter da Record e trabalhou no Programa do Gugu por Reprodução
Rafael Machado foi repórter da Record e trabalhou no Programa do Gugu por Reprodução
Rafael Machado foi repórter da Record e trabalhou no Programa do Gugu por Reprodução
1 de 5
Rafael Machado foi repórter da Record e trabalhou no Programa do Gugu por Reprodução

LEIA MAIS

Gugu tem conexão misteriosa com Roger Abdelmassih, condenado por estuprar 37 pacientes e preso em Tremembé

VÍDEO: assista à famosa entrevista que Suzane von Richthofen deu para Gugu Liberato dentro de Tremembé

Filho de Gugu, João Augusto Liberato, apresentará novo quadro do Domingo Espetacular

Advogado de Gugu Liberato é alvo da PF em investigação sobre fraudes no INSS

Filho de Gugu desabafa sobre briga com mãe e irmãs por herança

“Minha chegada ao FatalFans vai além de uma simples parceria: representa a oportunidade de aprofundar ainda mais a experiência do público no universo do Machadão. Na plataforma, apresentarei um lado meu que muitos imaginam, mas que agora poderão acompanhar de forma próxima e autêntica. Entro no FatalFans para produzir conteúdo intenso, dedicado e com total liberdade criativa", detalhou Rafael. 

Sobre as expectativas com essa nova fase, ele se abriu: "São altas. Quero entregar experiências que provoquem, despertem curiosidade e mantenham o público engajado. É o ambiente ideal para testar formatos, desenvolver ideias e mostrar quem é o Machadão longe dos holofotes. O público pode se preparar: a partir de agora, vai conhecer o Machadão exatamente como sempre quis ver". 

Leia mais

Imagem - Dona de Mim: Davi fica em choque com notícia que recebe de Samuel

Dona de Mim: Davi fica em choque com notícia que recebe de Samuel

Imagem - Anitta explica por que não vai fazer Ensaio de verão em Salvador

Anitta explica por que não vai fazer Ensaio de verão em Salvador

Imagem - Marcos Pigossi revela situações constrangedoras com ex-namorado

Marcos Pigossi revela situações constrangedoras com ex-namorado

Tags:

Gugu Conteúdo Adulto Gugu Liberato

Mais recentes

Imagem - Universo pede calma: 3 signos podem entender algo que estava confuso há semanas hoje (5 de dezembro)

Universo pede calma: 3 signos podem entender algo que estava confuso há semanas hoje (5 de dezembro)
Imagem - Dona de Mim: Davi fica em choque com notícia que recebe de Samuel

Dona de Mim: Davi fica em choque com notícia que recebe de Samuel
Imagem - Pai de Meghan Markle amputa parte do corpo em cirurgia em caso de ‘vida ou morte’

Pai de Meghan Markle amputa parte do corpo em cirurgia em caso de ‘vida ou morte’

MAIS LIDAS

Imagem - Cor e número da sorte: o que o dia de hoje (5 de dezembro) ativa na sua vida e como aproveitar ao máximo
01

Cor e número da sorte: o que o dia de hoje (5 de dezembro) ativa na sua vida e como aproveitar ao máximo

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort
02

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort

Imagem - Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão
03

Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão

Imagem - Mulher é presa após cortar a virilha do filho de 6 anos para evitar abuso sexual
04

Mulher é presa após cortar a virilha do filho de 6 anos para evitar abuso sexual