Ex-repórter do Gugu vira acompanhante de luxo em plataforma adulta

Profissional de comunicação agora investe no ramo +18

Elis Freire

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 18:05

Rafael Machado agora produz conteúdo adulto Crédito: Divulgação

Rafael Machado agora é Machadão! Conhecido por seus trabalhos como repórter no Programa do Gugu na Record TV, agora o profissional da comunicação mergulhou de cabeça em uma nova empreitada voltada ao público 18+. Ele, que se destacou na TV e migrou para a produção de conteúdo adulto, agora ingressa oficialmente como membro do FatalFans, nova plataforma voltada para creators do universo adulto.

Além disso, Rafael passa a integrar também o time de acompanhantes de luxo que anunciam o serviço no Fatal Model, se conectado agora mais de perto e à cores com o público. O perfil de Rafael já está disponível no FatalFans, onde ele compartilha materiais exclusivos, bastidores e interações diretas com os assinantes nesse novo momento picante.

“Minha chegada ao FatalFans vai além de uma simples parceria: representa a oportunidade de aprofundar ainda mais a experiência do público no universo do Machadão. Na plataforma, apresentarei um lado meu que muitos imaginam, mas que agora poderão acompanhar de forma próxima e autêntica. Entro no FatalFans para produzir conteúdo intenso, dedicado e com total liberdade criativa", detalhou Rafael.