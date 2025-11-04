Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gugu tem conexão misteriosa com Roger Abdelmassih, condenado por estuprar 37 pacientes e preso em Tremembé

Sucesso de série do Prime Video reacendeu ligação entre os dois; entenda

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 13:54

Gugu e Roger Abdelmassih
Gugu e Roger Abdelmassih Crédito: Reprodução

A série Tremembé tem feito muito sucesso desde que estreou, na semana passada, no Prime Video. Com a repercussão, estão vindo à tona várias histórias envolvendo os prisioneiros retratados no seriado. Entre elas, uma conexão misteriosa entre Roger Abdelmassih, ex-médico condenado a 181 anos de prisão pelo estupro de 37 pacientes em sua clínica de fertilização, e o apresentador Gugu, que morreu em 2019.

Em 2001, Gugu anunciou que seria pai pela primeira vez. Na época, surgiram rumores de que a gravidez da companheira, Rose Miriam, teria ocorrido por meio de fertilização artificial, um processo que teria ocorrido na clínica de Roger Abdelmassih, que atendeu nomes famosos como Pelé e Tom Cavalcante. A informação, porém, foi negada pela equipe do apresentador.

Roger Abdelmassih

Roger Abdelmassih por Reprodução
Roger Abdelmassih por Reprodução
Roger Abdelmassih por Reprodução
Roger Abdelmassih por Reprodução
1 de 4
Roger Abdelmassih por Reprodução

Segundo nota divulgada na época, Rose teria visitado a clínica para fazer apenas um tratamento de reposição hormonal. Em entrevista à revista Veja, ela afirmou: "Éramos um casal, e chegou uma hora em que decidimos ter filhos. Como eu tinha ovário policístico, procuramos o doutor Roger".

Em junho de 2001, o próprio Abdelmassih falou sobre o caso. "Não existe inseminação artificial nenhuma. Rose me procurou dizendo que queria engravidar e que ela e o Gugu estariam tentando já há algum tempo, mas não estavam conseguindo... Ela começou a tomar hormônios para regularizar a sua ovulação. O tratamento era para ter durado três meses. Mas um mês depois ela já tinha engravidado".

João Augusto Liberato

João Augusto Liberato por Reprodução | Redes Sociais
João Augusto Liberato por Reprodução | Redes Sociais
João Augusto Liberato por Reprodução | Redes Sociais
João Augusto Liberato por Reprodução | Redes Sociais
João Augusto Liberato por Reprodução | Redes Sociais
João Augusto Liberato por Reprodução | Redes Sociais
João Augusto Liberato por Reprodução | Redes Sociais
João Augusto Liberato por Reprodução | Redes Sociais
João Augusto Liberato por Reprodução | Redes Sociais
1 de 9
João Augusto Liberato por Reprodução | Redes Sociais

O primeiro filho de Gugu, João Augusto Liberato, nasceu em 10 de novembro de 2001. As gêmeas Marina e Sofia vieram ao mundo na manhã de Natal de 2003.

Já o ex-médico Roger Abdelmassih, de 82 anos, permanece custodiado na Penitenciária II de Tremembé, no interior paulista, condenado a 181 anos de prisão por cometer 48 estupros contra 37 pacientes entre 1995 e 2008. 

Leia mais

Imagem - VEJA a calcinha usada por Cristian Cravinhos em Tremembé e carta romântica escrita para Duda

VEJA a calcinha usada por Cristian Cravinhos em Tremembé e carta romântica escrita para Duda

Imagem - Suzane von Richthofen realmente sobreviveu a ataque do PCC ao se esconder em armário na cadeia?

Suzane von Richthofen realmente sobreviveu a ataque do PCC ao se esconder em armário na cadeia?

Imagem - Tremembé: Elize Matsunaga acredita que marido assassinado e esquartejado a perdoou: 'Peço por ele nas minhas orações'

Tremembé: Elize Matsunaga acredita que marido assassinado e esquartejado a perdoou: 'Peço por ele nas minhas orações'

Tags:

Gugu Crime Série Prime Video Tremembé True Crime João Augusto Liberato Gugu Liberato Roger Abdelmassih

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ex de Gisele Bündchen, Tom Brady choca fãs ao revelar que nova cachorrinha é clone de pet que morreu há dois anos

Ex de Gisele Bündchen, Tom Brady choca fãs ao revelar que nova cachorrinha é clone de pet que morreu há dois anos
Imagem - Anjo da Cura surge para 4 signos nesta quarta-feira (5): ansiedade, dor e esgotamento vão embora, é tempo de paz e alívio

Anjo da Cura surge para 4 signos nesta quarta-feira (5): ansiedade, dor e esgotamento vão embora, é tempo de paz e alívio

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada