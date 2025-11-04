TREMEMBÉ

Gugu tem conexão misteriosa com Roger Abdelmassih, condenado por estuprar 37 pacientes e preso em Tremembé

Sucesso de série do Prime Video reacendeu ligação entre os dois; entenda

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de novembro de 2025

Gugu e Roger Abdelmassih Crédito: Reprodução

A série Tremembé tem feito muito sucesso desde que estreou, na semana passada, no Prime Video. Com a repercussão, estão vindo à tona várias histórias envolvendo os prisioneiros retratados no seriado. Entre elas, uma conexão misteriosa entre Roger Abdelmassih, ex-médico condenado a 181 anos de prisão pelo estupro de 37 pacientes em sua clínica de fertilização, e o apresentador Gugu, que morreu em 2019.

Em 2001, Gugu anunciou que seria pai pela primeira vez. Na época, surgiram rumores de que a gravidez da companheira, Rose Miriam, teria ocorrido por meio de fertilização artificial, um processo que teria ocorrido na clínica de Roger Abdelmassih, que atendeu nomes famosos como Pelé e Tom Cavalcante. A informação, porém, foi negada pela equipe do apresentador.

Segundo nota divulgada na época, Rose teria visitado a clínica para fazer apenas um tratamento de reposição hormonal. Em entrevista à revista Veja, ela afirmou: "Éramos um casal, e chegou uma hora em que decidimos ter filhos. Como eu tinha ovário policístico, procuramos o doutor Roger".

Em junho de 2001, o próprio Abdelmassih falou sobre o caso. "Não existe inseminação artificial nenhuma. Rose me procurou dizendo que queria engravidar e que ela e o Gugu estariam tentando já há algum tempo, mas não estavam conseguindo... Ela começou a tomar hormônios para regularizar a sua ovulação. O tratamento era para ter durado três meses. Mas um mês depois ela já tinha engravidado".



O primeiro filho de Gugu, João Augusto Liberato, nasceu em 10 de novembro de 2001. As gêmeas Marina e Sofia vieram ao mundo na manhã de Natal de 2003.