A virada acontece: depois de um período difícil, a vida finalmente melhora para 3 signos em 2026

Um novo ciclo se inicia com crescimento profissional, alianças fortes e mudanças que transformam o futuro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 05:00

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de um período marcado por instabilidade, esforço excessivo e sensação de estagnação, 2026 surge como um ano de virada real para alguns signos. As mudanças não acontecem todas de uma vez, mas se constroem aos poucos, abrindo espaço para crescimento profissional, parcerias importantes e mais segurança emocional. Para esses signos, o próximo ano representa o início de um capítulo mais promissor e alinhado com quem eles estão se tornando.

Se você é um desses 3 signos, 2026 será o seu ano

Se você é um desses 3 signos, 2026 será o seu ano

O universo tem um pedido urgente para cada signo antes do ano acabar

O universo tem um pedido urgente para cada signo antes do ano acabar

Câncer: Depois de anos esperando por mudanças, 2026 finalmente entrega avanços concretos. O crescimento na carreira se torna evidente, seja por novas oportunidades ou reconhecimento do seu esforço. A sensação é de finalmente sair do lugar e ver sonhos antigos começarem a se materializar.

Dica cósmica: Continue consistente, você está mais perto do que imagina.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
1 de 16
Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Libra: 2026 marca um ponto de inflexão importante na sua vida. O ano traz crescimento profissional, visibilidade e a chance de se conectar com pessoas influentes que ampliam seus horizontes. Parcerias estratégicas ganham destaque e ajudam você a alcançar objetivos que antes pareciam distantes.

Dica cósmica: Aceite o protagonismo que a vida começa a te oferecer.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
1 de 16
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Aquário: 2026 amplia sua influência e fortalece sua posição no trabalho e na vida social. Você passa a ser mais ouvido, respeitado e procurado para colaborações importantes. O ano também marca o início de conexões poderosas que sustentam seu sucesso a longo prazo.

Dica cósmica: Confie na força da sua visão e assuma seu espaço.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

Signo Câncer Libra Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

