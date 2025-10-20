CONTRATADO

Filho de Gugu, João Augusto Liberato, apresentará novo quadro do Domingo Espetacular

Novo quadro busca mostrar os bastidores do trabalho de jornalismo e dar voz à profissionais importantes na TV

Felipe Sena

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 20:23

João apresentará novo programa Crédito: Divulgação | Edu Moraes

O filho de Gugu, João Augusto Liberato, de 23 anos, estreará na apresentação de um novo quadro no Domingo Espetacular, da Record. Em cada episódio, João vai revelar os bastidores atrás das câmeras da emissora, unindo reality show e jornalismo. O objetivo é mostrar o trabalho de pessoas envolvidas, o esforço e a técnica usadas no meio da comunicação.

O projeto é uma forma de homenagem e celebração aos esforços de diversos profissionais para levar informação e entretenimento ao público. A transmissão acontecerá todos os domingos.

João segue os passos do pai, que marcou gerações da TV, e através do programa da Record terá experiências como aulas de voz e expressão corporal até a prática de reportagens, entrevistas e programas de auditório.

Gugu faleceu em outubro de 2019 após um acidente na mansão da família, após cair do sótão enquanto resolvia um problema em um ar-condicionado, ferindo gravemente a cabeça. A morte cerebral foi confirmada um mês depois.

João vivia nos Estados Unidos até agosto deste ano, depois voltou ao Brasil para investir na carreira como apresentador. O administrador começou um projeto pela internet no intuito de ganhar maturidade frente às câmeras.