Decisão de empresa tira MTV Brasil e Nickelodeon do ar no Brasil

Paramount encerrará todas as operações de seus canais no país

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 09:39

Disk MTV com Sarah Oliveira
Disk MTV com Sarah Oliveira Crédito: Reprodução

A MTV Brasil e o Nicklodeon, canais consagrados em território brasileiro, sairão oficialmente do ar no país no dia 31 de dezembro de 2025. A decisão faz parte de um movimento global da Paramount, que encerrará todas as operações de seus canais lno Brasil, incluindo Comedy Central, Paramount Channel, MTV, MTV Live e Nick Jr.

O encerramento ocorre em meio à queda no número de assinantes da TV por assinatura e à redução nas receitas de publicidade, segundo informações do portal Na Telinha. Apesar do fim das transmissões tradicionais, a Paramount continuará presente no país por meio do serviço de streaming Paramount+.

A decisão da Paramount marca o encerramento definitivo de um canal que influenciou fortemente a cultura pop e o comportamento de jovens brasileiros nas décadas de 1990 e 2000. A MTV Brasil foi operada pelo Grupo Abril entre 1990 e 2013, em sinal aberto, e teve papel importante na formação musical de uma geração.

Após o fim da parceria com o Grupo Abril, os direitos da marca voltaram para a Viacom e a MTV passou a existir exclusivamente na TV por assinatura e no ambiente digital. No lugar da emissora original, surgiu o canal Ideal TV, que manteve a concessão em sinal aberto.

