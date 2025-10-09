TV BRASILEIRA

Decisão de empresa tira MTV Brasil e Nickelodeon do ar no Brasil

Paramount encerrará todas as operações de seus canais no país

Wendel de Novais

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 09:39

Disk MTV com Sarah Oliveira Crédito: Reprodução

A MTV Brasil e o Nicklodeon, canais consagrados em território brasileiro, sairão oficialmente do ar no país no dia 31 de dezembro de 2025. A decisão faz parte de um movimento global da Paramount, que encerrará todas as operações de seus canais lno Brasil, incluindo Comedy Central, Paramount Channel, MTV, MTV Live e Nick Jr.

O encerramento ocorre em meio à queda no número de assinantes da TV por assinatura e à redução nas receitas de publicidade, segundo informações do portal Na Telinha. Apesar do fim das transmissões tradicionais, a Paramount continuará presente no país por meio do serviço de streaming Paramount+.

A decisão da Paramount marca o encerramento definitivo de um canal que influenciou fortemente a cultura pop e o comportamento de jovens brasileiros nas décadas de 1990 e 2000. A MTV Brasil foi operada pelo Grupo Abril entre 1990 e 2013, em sinal aberto, e teve papel importante na formação musical de uma geração.