FEIJOADA ENVENENADA

Mulher confessa que matou dez cachorros para testar dose exata de chumbinho antes de envenenar idoso

' Ela sabia exatamente quanto tempo, a dosagem, o que ia acontecer com as pessoas que consumiam aquilo que era oferecido por ela', diz delegado

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 13:04

Ana Paula (loura) teve a ida de Guarulhos para o Rio paga por Michele, que é filha da vítima Crédito: Reprodução

Apontada como uma das mulheres envolvidas na morte de um idoso com uma feijoada envenenada, Ana Paula Veloso confessou à polícia ter matado antes 10 cachorros com chumbinho para testar o efeito do veneno. “Ela confessa que chegou a matar 10 cachorros com esse veneno testando o método, o tempo. Ela sabia exatamente quanto tempo, a dosagem, o que ia acontecer com as pessoas que consumiam aquilo que era oferecido por ela”, afirmou o delegado que investiga o caso, Halisson Ideiao.

O delegado informou que os agentes encontraram terbufós na residência da suspeita, a quem ele considera uma "psicopata". Trata-se de um agrotóxico um pouco mais leve que chumbinho. Halisson afirma que Ana Paula testou a substância por ter conhecimento na área da saúde. Ao g1, o delegado afirmou que a polícia de São Paulo também investiga a participação de Roberta, irmã gêmea de Ana Paula. "Ela participou ativamente da morte do Neil também, dando auxílio moral e material".

Ele saiu de São Paulo para acompanhar a exumação do corpo de Neil Corrêa da Silva, de 65 anos, morto em abril deste ano. Ainda segundo o delegado, a filha da vítima, Michele Paiva da Silva, financiou a ida de Ana Paula Veloso de Guarulhos para o Rio para executar o plano de matar Neil. Ambas estão presas — Michele foi pega nesta terça-feira (7).

“Ana Paula Veloso foi até a nossa delegacia por causa de um suposto bolo envenenado dentro de uma faculdade. Ela colocou esse suposto bolo envenenado para tentar incriminar uma terceira pessoa. Por este inquérito, chegamos à conclusão de que Ana Paula não era vítima nesse caso, mas sim uma serial killer”, declarou. Segundo ele, a suspeita já matou quatro pessoas envenenadas, entre elas o Neil, a mando da Michelle.

A Polícia Civil do RJ iniciou nesta quinta-feira (9), no Cemitério Memorial do Rio, em Cordovil, Zona Norte da capital, a exumação do corpo de Neil. O exame é necessário para descobrir se houve envenenamento. Neil morreu no Hospital Adão Pereira Nunes, na Baixada Fluminense, horas depois de consumir a feijoada. A polícia suspeita de envenenamento, embora a certidão de óbito do aposentado aponte como causa da morte insuficiência respiratória aguda, cetoacidose diabética, parada cardiorrespiratória e crise convulsiva.

Segundo a polícia, as investigações demonstraram conexão entre a morte ocorrida na Baixada Fluminense e outros três envenenamentos em Guarulhos (SP), todos atribuídos a Michele e Ana Paula. Ao jornal ‘O Globo’, o delegado Renato Martins, da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), explicou que já investigava a morte suspeita do aposentado, após a denúncia feita por uma testemunha, quando a polícia paulista procurou a especializada para informar que Ana Paula havia sido presa.

Ana foi denunciada pelo Ministério Público de São Paulo pelas mortes relacionadas ao envenenamento. Segundo as investigações, Michele e Ana Paula estavam na companhia do aposentado, no interior da residência dele, em Duque de Caxias, quando o idoso passou mal, após comer uma feijoada.