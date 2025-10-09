Acesse sua conta
Arte censurada: vereadores cobram fechamento de exposição com obras que retratam sexo e nudez

Espaço informou que segue regras do Ministério da Justiça, que permitem a exibição de obras com violência apenas imaginária ou simbólica e nudez sem conteúdo sexual

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 12:38

Arte censurada: vereadores cobram fechamento de exposição com obras que retratam nudez e sexo
Crédito: Reprodução

Vereadores de Belo Horizonte, em Minas Gerais, usaram o aparato da segurança pública em uma tentativa de fechar a exposição artística "Fullgás", em cartaz no Centro Cultural da cidade desde agosto deste ano. Os parlamentares Flávia Borja (DC) e Irlan Melo (Republicanos) foram até o centro cultural, na tarde dessa quarta-feira (8), com guardas municipais e policiais militares e alegaram estar fiscalizando a mostra após supostas queixas de mães incomodadas com obras expostas. Imagens de nudez e sexo foram relatadas, segundo eles. As informações são do G1 MG.

Entre as peças citadas pela vereadora do Democracia Cristã, está uma mensagem sobre sexo seguro, com uso de preservativo, para evitar a contaminação de doenças autoimunes como a AIDS, causada pelo vírus HIV. Outra obra citada por Flávia Borja e Irlan Melo mostra a pintura de uma mulher usando espartilho, em pose sensual e dramática. Uma terceira imagem representa uma mulher com os seios à mostra, levantando uma espécie de triângulo feito em tons de marrom e bege.

De acordo com Flávia Borja, o intuito dos parlamentares é que a exposição seja fechada até que a classificação indicativa, que hoje atualmente livre, seja revisada. Em nota, o CCBB informou que o evento segue as regras do Ministério da Justiça, que permitem a exibição de obras com violência apenas imaginária ou simbólica e nudez sem conteúdo sexual, classificando-as como livres para todos os públicos.

Segundo essas normas, criadas para orientar mostras de arte, o objetivo é proteger a liberdade de expressão e valorizar a diversidade cultural, em conformidade com a Constituição Federal.

