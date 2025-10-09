ULTIMOS DIAS

Concurso público de prefeitura tem vagas com salários de até R$ 17 mil e alimentação de R$ 480

Inscrições se encerram na próxima segunda-feira (13)

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 01:00

Nicolau Vergueiro Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Nicolau Vergueiro

Se encerram na próxima segunda-feira (13) as inscrições para o concurso público da prefeitura de Nicolau Vergueiro, no Rio Grande do Sul, com o objetivo de contratar profissionais para diferentes cargos. São 22 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Os valores dos salários variam entre R$ 1,6 mil e R$ 17,1 mil. Todos os os servidores vão receber auxílio alimentação, por meio de cartão alimentação, no valor de R$ 408,00. A carga horária das vagas varia entre 8h e 40h por semana.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, a Fundação La Salle. O valor da taxa de inscrição é de R$ 60, para cargos públicos de nível escolar fundamental; R$ 80,00 para cargos públicos de nível escolar médio; e R$ 120,00 para cargos públicos de nível escolar superior. O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até a próxima terça-feira (14).

As provas objetiva e dissertativa estão previstas para o dia 29 de novembro e serão aplicadas no município de Nicolau Vergueiro ou em cidades da região, conforme disponibilidade de locais adequados. A convocação para entrega de títulos será feita entre os dias 12 e 14 de dezembro. As avaliações práticas, para os cargos que a requerem, serão realizadas no dia 24 de janeiro e/ou 25 de janeiro de 2026.