Pergunta íntima deixa Adriane Galisteu desconcertada no Lady Night: 'Não posso falar sobre isso'

Apresentadora ficou em saia justa ao ser questionada por Tatá Werneck no quadro com detector de mentiras

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 09:00

Adriane Galisteu no Lady Night
Adriane Galisteu no Lady Night Crédito: Reprodução/Multishow

Adriane Galisteu ficou em saia justa ao participar do "Lady Night", do Multishow, exibido na última quinta-feira (4). A apresentadora de "A Fazenda", da Record, se recusou a responder a uma pergunta sobre Roberto Justus, seu ex-marido. Os dois namoraram em 1998 e se casaram rapidamente, mas a relação só durou oito meses.

O momento aconteceu no quadro em que Tatá Werneck faz uma série de perguntas e o convidado responde enquanto passa por um detector de mentiras. Galisteu estava se saindo bem, com respostas positivas. Até que a anfitriã brincou: "Está falando muita verdade, né?", debochou Tatá. Em seguida, ela desafiou Adriane a responder a uma questão mais difícil: "Roberto Justus é bom de cama?". 

A apresentadora do "Lady Night" insistiu: "É uma curiosidade que eu tenho". A convidada optou pela discrição, e prometeu: "Depois eu te conto". Logo depois, ela disse que não iria comentar sobre o tema. "Imagina que eu vou expor uma pessoa sendo muito bem casada, e vou falar da relação? Nunca faria isso. Não tem a ver com o fato de ele ser ou não ser", acrescentou.

Tatá não deixou barato: "É verdade. Já deu para entender, porque se ele fosse, você falaria: 'muito, com todo o respeito'", cortou a humorista, aos risos. A anfitriã ainda fez outra pergunta que deixou a convidada desconcertada: "Já ficou com meninas?". Adriane, mais uma vez, se recusou a responder. "Tatá, não posso falar sobre esse assunto".

