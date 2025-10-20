Whindersson Nunes critica companhia aérea após ter violão quebrado em voo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 23:48
O influenciador e comediante Whindersson Nunes usou as redes sociais nesta segunda-feira (20) para relatar que teve seu violão quebrado durante uma viagem de avião. Sem citar o nome da companhia aérea, ele mostrou o instrumento com o braço partido e a capa danificada, lamentando que essa foi a segunda vez que passa por situação semelhante. Em vídeo, Whindersson fez um apelo por mais cuidado das empresas: “Vamos falar sobre a palavra cuidado, sobre a palavra carinho, sobre a palavra amor”, disse. O artista também destacou que não deseja punição a ninguém, apenas atenção e empatia. “Eu sei que todo mundo trabalha, tá todo mundo estressado, tá tudo caro, tá difícil manter o amor enquanto faz o trabalho”, desabafou.
Por Flavia Azevedo, com agências