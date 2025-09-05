Acesse sua conta
Ator de ‘Terra Nostra’ morre 15 dias antes de receber homenagem da Globo

Ator ganharia quadro surpresa, mas morreu aos 82 anos de infarto fulminante

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 09:42

Felipe Wagner, ator de Terra Nostra, morreu antes de receber homenagem da Globo
Felipe Wagner, ator de Terra Nostra, morreu antes de receber homenagem da Globo Crédito: Reprodução

Felipe Wagner, veterano da teledramaturgia brasileira conhecido por interpretar Hernandez em “Terra Nostra”, morreu em 2013, aos 82 anos, de infarto fulminante. O que chamou atenção recentemente é que ele estava prestes a receber uma homenagem especial da Globo: um quadro escrito sob medida para ele no Zorra Total, que seria exibido apenas 15 dias após sua morte.

O diretor Maurício Sherman, do humorístico, explicou a homenagem. “Ele não sabia, mas a nova fase do Zorra Total, que começa em quinze dias, teria um novo personagem, escrito especialmente para ele. Faríamos uma surpresa para ele. O Felipe ia interpretar um promotor”, revelou Sherman.

Nascido na França em 1930 como Filip Szafran, Felipe Wagner se radicou no Brasil e construiu uma carreira sólida na televisão. Iniciou na TV Cultura, em 1957, na produção Cristóvão Colombo, e logo ingressou no Grande Teatro Tupi. Em 1969, participou de A Grande Mentira e, no ano seguinte, da primeira versão de Irmãos Coragem.

Ao longo das décadas, Wagner integrou novelas como O Rebu (1974), “Maria, Maria” (1978), “Rainha da Sucata” (1990), “De Corpo e Alma” (1992) e “Cara e Coroa” (1995). No humor, brilhou no “Zorra Total” por 11 anos e teve participação em “Os Trapalhões”, entre 1984 e 1992. Sua última aparição na Globo foi em "A Diarista" (2004), e também esteve em "Filhos do Carnaval", série da HBO, entre 2006 e 2009. No cinema, atuou em "Coisa de Mulher" (2005).

Felipe Wagner deixou a filha Débora Olivieri, também atriz.

