REVIRAVOLTA INÉDITA

‘Vale Tudo’: Freitas dá golpe em Marco Aurélio, fica rico e assume romance gay

Saiba como a vida do personagem vai mudar em reviravolta inédita

Heider Sacramento

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 11:04

Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Freitas (Luis Lobianco) de 'Vale Tudo' Crédito: Fábio Rocha/Globo

Freitas (Luis Lobianco), funcionário de Marco Aurélio (Alexandre Nero) e braço-direito do vilão, terá uma reviravolta na reta final de "Vale Tudo". Cansado de ser subestimado, o personagem planeja trair seu chefe em um momento decisivo da novela, buscando uma aliada improvável: Odete (Debora Bloch).

O plano exige uma negociação direta com a vilã. Para revelar todas as falcatruas e segredos de Marco Aurélio, Freitas fará um pedido ousado: R$ 300 mil. O rapaz exigirá R$ 300 mil para fazer uma delação e revelar tudo que sabe do marido de Leila (Carolina Dieckmann)", segundo o Notícias da TV.

Com a quantia aceita, Freitas finalmente alcança seu sonho: comprar a casa que sua mãe sempre desejou. A ação transforma o personagem de um mero capacho em um agente de mudança na trama.

Além da traição, Freitas surpreenderá o público ao iniciar um romance com Eugênio (Luis Salem), mordomo de Celina (Malu Galli). O serviçal receberá uma cantada de Freitas e acabará correspondendo o flerte, mostrando uma nova faceta da vida pessoal do funcionário.