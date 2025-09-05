Acesse sua conta
‘Vale Tudo’: Freitas dá golpe em Marco Aurélio, fica rico e assume romance gay

Saiba como a vida do personagem vai mudar em reviravolta inédita

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 11:04

Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Freitas (Luis Lobianco) de 'Vale Tudo' Crédito: Fábio Rocha/Globo

Freitas (Luis Lobianco), funcionário de Marco Aurélio (Alexandre Nero) e braço-direito do vilão, terá uma reviravolta na reta final de "Vale Tudo". Cansado de ser subestimado, o personagem planeja trair seu chefe em um momento decisivo da novela, buscando uma aliada improvável: Odete (Debora Bloch).

O plano exige uma negociação direta com a vilã. Para revelar todas as falcatruas e segredos de Marco Aurélio, Freitas fará um pedido ousado: R$ 300 mil. O rapaz exigirá R$ 300 mil para fazer uma delação e revelar tudo que sabe do marido de Leila (Carolina Dieckmann)", segundo o Notícias da TV.

Signos dos personagens de Vale Tudo

Uma das vilãs mais amadas da televisão brasileira, Odete Roitman é leonina. Admirada e temida por todos, tem necessidade de sempre estar no topo e costuma a sempre dizer o que está pensando por Reprodução/TV Globo
Raquel é uma virginiana nata: metódica em suas funções, honesta, trabalhadora e coerente com suas convicções por Reprodução/TV Globo
Maria de Fátima é uma vilã escorpiana. Ela molda sua história através da intensidade e da ambição, com inteligência para sempre se sair por cima nas situações por Reprodução / TV Globo
Marco Aurélio é do signo de Áries. Impulsivo, comunicativo e frio, ele é descrito como carrasco pelos outros personagens da novela. Além disso, está disposto a qualquer coisa para alcançar o topo por Reprodução
Solange Duprat não se deixa ser manipulada, é independente, gosta de ser admirada e mantém uma postura sociável, qualidades do signo de Gêmeos por Reprodução/TV Globo
Heleninha Roitman enfrenta uma luta contra o alcoolismo, com os dramas e os desafios emocionais da doença. A sensibilidade da personagem e a conexão que ela demonstra com a família são características do signo de Peixes. por Manoella Mello/TV Globo
Ivan é de Libra. Está sempre em busca da conciliação e preza pelo confortável. Também sofre com a indecisão em meio a tanta corrupção por Reprodução/TV Globo
Celina é protetora e sensível, e tenta família unida e preservar os valores morais. Com seu instinto cuidador, é do signo de Câncer por TV Globo/Divulgação
1 de 8
Uma das vilãs mais amadas da televisão brasileira, Odete Roitman é leonina. Admirada e temida por todos, tem necessidade de sempre estar no topo e costuma a sempre dizer o que está pensando por Reprodução/TV Globo

Com a quantia aceita, Freitas finalmente alcança seu sonho: comprar a casa que sua mãe sempre desejou. A ação transforma o personagem de um mero capacho em um agente de mudança na trama.

Além da traição, Freitas surpreenderá o público ao iniciar um romance com Eugênio (Luis Salem), mordomo de Celina (Malu Galli). O serviçal receberá uma cantada de Freitas e acabará correspondendo o flerte, mostrando uma nova faceta da vida pessoal do funcionário.

O último capítulo de "Vale Tudo" vai ao ar em 17 de outubro, e a reviravolta de Freitas promete ser um dos momentos mais aguardados da reta final.

