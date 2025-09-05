LAMENTÁVEL

Jungkook, do BTS, lamenta mais uma tentativa de invasão à sua casa: 'Uma mulher apareceu'

É o segundo caso em apenas três meses que alguém tenta entrar na residência do astro

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 13:36

Jungkook, do BTS Crédito: Reprodução

Jungkook, integrante do BTS, relatou que sofreu mais uma tentativa de invasão à sua casa em Seul, na Coreia do Sul. Durante uma transmissão ao vivo nesta semana, o astro sul-coreano mencionou o episódio e fez um desabafo para que respeitem sua privacidade.

“Como vocês viram no artigo, uma mulher veio sim, ela apareceu, então virei ‘celebridade’ de novo... Por favor, não venham. Não venham. Entenderam?”, disse o artista.

Integrantes do BTS 1 de 8

Jungkook afirmou que monitorava as câmeras de segurança quando percebeu a movimentação. Segundo ele, a pessoa conseguiu abrir a porta de sua casa, mas a polícia já estava no local. "Ela disse que era minha amiga. Ah, claro. Sim, todos vocês são meus amigos, mas poxa, o que é isso? Se vocês vierem, estou dizendo, vou trancar vocês lá dentro. Estão convidados a vir se quiserem ir para a delegacia, ok?".

De acordo com a imprensa sul-coreana, na noite de 30 de agosto, uma mulher na casa dos 40 anos, identificada apenas como “A”, foi presa em flagrante sob a acusação de invasão de domicílio. A polícia de Yongsan afirmou que a suspeita teria seguido um veículo para conseguir entrar no estacionamento da residência.

Um segurança que estava monitorando as câmeras de circuito interno percebeu a presença estranha e acionou a polícia. Ao ser abordada, a mulher alegou que estava apenas visitando “a casa de um amigo”.