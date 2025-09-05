VEJA

VÍDEO: Humorista viraliza ao se ‘fantasiar’ de ‘branco’ e divide opiniões

Humorista negro fez pintura corporal para ficar semelhante a uma pessoa branca

Felipe Sena

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 17:15

Humorista compareceu à evento fantasiado Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O humorista Druski viralizou nas redes sociais após se "fantasiar" de "branco" para comparecer a um evento da NASCAR, uma organização de corridas de carros de automóveis nos Estados Unidos.

No vídeo que já atingiu mais de 6 milhões de visualizações no Tik Tok e 200 milhões no X, antigo Twitter, o humorista aparece com o corpo totalmente maquiado com marcas de sol e tatuagens falsas ao hastear a bandeira dos Estados Unidos.

Nas gravações, Druski bebe cerveja com outras pessoas ao risos, além de passear numa caminhonete e se emocionar ao ouvir o hino dos EUA, além de cuspir no chão ao ver homens negros.

Inclusive, é possível perceber que as pessoas em volta da gravação não conseguem perceber que o humorista está maquiado. “Aquele cara que tem orgulho de ser americano”, debochou o humorista.

A atitude do humorista dividiu opiniões nas redes sociais, inclusive chegaram a acusá-lo de “racismo reverso” por se “fantasiar de branco”, mas Druski brincou com o comentário: “Estou cancelado?”, disse.