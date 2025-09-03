PÂNICO NO MAR

Iate de R$ 5 milhões afunda com passageiros a bordo durante viagem inaugural; veja vídeo

Passageiros precisaram nadar até a costa para se salvar

Larissa Almeida

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 20:37

Passageiros se lançaram ao mar para sobreviver ao naufrágio Crédito: Reprodução

Um iate de luxo virou e afundou logo após ser lançado ao mar. O caso aconteceu durante a viagem inaugural, na costa de Zonguldak, no Norte da Turquia, nesta terça-feira (3). Todos a bordo ficaram em pânico e precisaram nadar até a costa.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que o barco, chamado Dolce Vento, afunda. Ele começa a se inclinar segundos após o lançamento e fica parcialmente submerso por algum tempo. No final das imagens captadas, quando uma pessoa pula ao mar com colete salva-vidas, ele já está quase todo afundado.

A luxury yacht worth 1 million dollars in Zonguldak sank just 15 minutes after being launched.

The owner and crew swam to shore. pic.twitter.com/3Lh6wCUcCd — DECK TV (@decktvcom) September 3, 2025

De acordo com informações do jornal inglês The Sun, ninguém ficou ferido, mesmo com a gravidade do ocorrido. Todos conseguiram nadar até a costa. Depois, equipes da guarda costeira e do porto foram enviadas para controlar a área e iniciar os trabalhos de resgate e recuperação.