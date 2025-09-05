COMPLICAÇÕES

Maira Cardi anuncia que filha nascerá antes do 'normal' devido a diagnóstico

Influenciadora explicou que condição médica exige nascimento antecipado da filha Eloá

Maira Cardi e Thiago Nigro estão esperando filha Eloá Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Maíra Cardi detalhou aos seus seguidores por que sua filha Eloá, bebê que está à espera com o marido Thiago Nigro, terá que nascer com apenas 38 semanas ou invés das convencionais 40 semanas de gestação. Segundo a influenciadora, ela tem uma condição médica que exige o nascimento antecipado da criança para evitar complicações. A famosa compartilhou as informações em vídeo publicado no TikTok na quarta-feira (3), durante viagem à Grécia.

O problema que saúde que exigiu essa precaução é trombofilia gestacional, propensão a desenvolver trombose, o que pode ocasionar problemas de hemorragia durante o parto. Essa condição requer tratamento contínuo com medicação injetável para prevenir a formação de coágulos sanguíneos. É importante destacar que a partir da 37ª semana de gravidez, o bebê não é mais considerado prematuro.



"Porque eu vou ter que ter a bebê com trinta e oito semanas… Eu descobri a trombofilia, e nela eu tenho que tomar uma injeção que eu não tenho a opção de não tomar, porque ela faz com que meu sangue fique ralo pra que ele não faça coágulo, para evitar que eu tenha uma parada cardíaca, uma embolia pulmonar ou um AVC", explicou a influenciadora no vídeo.

Maíra Cardi, que já é mãe de Lucas Cardi e Sofia Cardi Aguiar falou que existem riscos associados ao tratamento que realiza. "Só que eu corro sério risco de ter uma hemorragia. Por exemplo: eu não posso ter hemorragia, não posso sofrer um acidente…", afirmou Maira.

A empresária também esclareceu a importância da medicação contra a trombofilia para um parto saudável da criança. "Quando dá coágulo ele impede a entrada de sangue na placenta… A mãe toma a injeção para a bebê não morrer e depois do parto para ela não morrer", disse.

Por fim, ela explicou o motivo da escolha da 38ª semana para marcar o parto cesáreo. "Trinta e oito semanas é o ideal porque ela vai estar mais madura. Eu não posso esperar o momento dela, porque vai que ela nasce agora, daqui seis horas? Ou doze? Se eu tiver com efeito da injeção, eu morro. Eu não posso estar no efeito da injeção senão não posso ter o parto", explicou ainda.