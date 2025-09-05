Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Maira Cardi anuncia que filha nascerá antes do 'normal' devido a diagnóstico

Influenciadora explicou que condição médica exige nascimento antecipado da filha Eloá

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 19:59

Maira Cardi e Thiago Nigro estão esperando filha Eloá
Maira Cardi e Thiago Nigro estão esperando filha Eloá Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Maíra Cardi detalhou aos seus seguidores por que sua filha Eloá, bebê que está à espera com o marido Thiago Nigro, terá que nascer com apenas 38 semanas ou invés das convencionais 40 semanas de gestação. Segundo a influenciadora, ela tem uma condição médica que exige o nascimento antecipado da criança para evitar  complicações.  A famosa compartilhou as informações em vídeo publicado no TikTok na quarta-feira (3), durante viagem à Grécia. 

O problema que saúde que exigiu essa precaução é trombofilia gestacional, propensão a desenvolver trombose, o que pode ocasionar problemas de hemorragia durante o parto. Essa condição requer tratamento contínuo com medicação injetável para prevenir a formação de coágulos sanguíneos. É importante destacar que a partir da 37ª semana de gravidez, o bebê não é mais considerado prematuro. 

Maíra Cardi

Maíra Cardi e filha por Reprodução/TikTok
Maíra Cardi e filha Sophia por Reprodução
Maíra Cardi por Reprodução
Maíra Cardi por Reprodução / Redes Sociais
Maíra Cardi por Reprdoução
Maíra Cardi se pronuncia após marido postar vídeo de feto abortado por Reprodução / Redes Sociais
Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução / Redes Sociais
Sophia Aguiar, Maíra Cardi e Thiago Nigro por Redes sociais
Tiago Nigro e Maíra Cardi por Redes sociais
Maíra Cardi e Thiago Nigro por Redes sociais
Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução
1 de 11
Maíra Cardi e filha por Reprodução/TikTok

"Porque eu vou ter que ter a bebê com trinta e oito semanas… Eu descobri a trombofilia, e nela eu tenho que tomar uma injeção que eu não tenho a opção de não tomar, porque ela faz com que meu sangue fique ralo pra que ele não faça coágulo, para evitar que eu tenha uma parada cardíaca, uma embolia pulmonar ou um AVC", explicou a influenciadora no vídeo. 

Maíra Cardi, que já é mãe de Lucas Cardi e Sofia Cardi Aguiar falou que existem riscos associados ao tratamento que realiza. "Só que eu corro sério risco de ter uma hemorragia. Por exemplo: eu não posso ter hemorragia, não posso sofrer um acidente…", afirmou Maira. 

A empresária também esclareceu a importância da medicação contra a trombofilia para um parto saudável da criança. "Quando dá coágulo ele impede a entrada de sangue na placenta… A mãe toma a injeção para a bebê não morrer e depois do parto para ela não morrer", disse. 

Por fim, ela explicou o motivo da escolha da 38ª semana para marcar o parto cesáreo. "Trinta e oito semanas é o ideal porque ela vai estar mais madura. Eu não posso esperar o momento dela, porque vai que ela nasce agora, daqui seis horas? Ou doze? Se eu tiver com efeito da injeção, eu morro. Eu não posso estar no efeito da injeção senão não posso ter o parto", explicou ainda. 

@cardinigro SEGREDINHOS e viagem para a Grécia! #MairaCardi #CardiNigro #Viagem #Suiça #Gravida ♬ original sound - Cardi Nigro

A escolha do nome da bebê veio de uma experiência especial, como relatou Maíra. Ao ouvir a música "Yahweh Se Manifestará", ela sentiu uma revelação divina. "Eloá quer dizer uma maneira de chamar Deus… Eu chorei, me arrepiei", contou recentemente. 

Leia mais

Imagem - Lembra dela? Ex-jornalista baiana Ticiana Villas Boas deixou a TV, tem marca de móveis e ajuda escolas

Lembra dela? Ex-jornalista baiana Ticiana Villas Boas deixou a TV, tem marca de móveis e ajuda escolas

Imagem - Mano Brown se retrata nas redes após chamar Camila Pitanga de 'mulata'

Mano Brown se retrata nas redes após chamar Camila Pitanga de 'mulata'

Imagem - Você sabia que apenas um filme de terror já venceu o Oscar de Melhor Filme? Descubra qual

Você sabia que apenas um filme de terror já venceu o Oscar de Melhor Filme? Descubra qual

Mais recentes

Imagem - IZA é abordada por influencer em Nova York e esbanja simpatia ao falar do look

IZA é abordada por influencer em Nova York e esbanja simpatia ao falar do look
Imagem - Raul Gil mostra suas cinco mansões após ter sido internado e impressiona; veja fotos

Raul Gil mostra suas cinco mansões após ter sido internado e impressiona; veja fotos
Imagem - Ator de ‘Zorra Total’ e ‘Êta Mundo Bom’, Pedro Farah morre aos 95 anos

Ator de ‘Zorra Total’ e ‘Êta Mundo Bom’, Pedro Farah morre aos 95 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Concurso de prefeitura tem vagas com salário de até R$ 4 mil para nível fundamental
01

Concurso de prefeitura tem vagas com salário de até R$ 4 mil para nível fundamental

Imagem - Motociclista morre em acidente com secretários e deputado na Bahia
02

Motociclista morre em acidente com secretários e deputado na Bahia

Imagem - Abertas inscrições para concurso da PGE com salário de até R$ 36 mil; saiba quem pode se candidatar
03

Abertas inscrições para concurso da PGE com salário de até R$ 36 mil; saiba quem pode se candidatar

Imagem - Truque caseiro elimina sujeira do box do chuveiro em 1 minuto usando produto de cozinha
04

Truque caseiro elimina sujeira do box do chuveiro em 1 minuto usando produto de cozinha