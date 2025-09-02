REVELADO

Maíra Cardi vira alvo de chacota ao contar que queria chamar filha de 'Gaia': 'Impossível não rir'

Influenciadora e Thiago Nigri decidiram juntos o nome da filha, que já tem perfil com mais de 15 mil seguidores

Fernanda Varela

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 18:18

Maíra Cardi Crédito: Reprodução

Maíra Cardi contou nesta terça-feira (2) que a filha que espera com o empresário Thiago Nigri se chamará Eloáh Cardi Nigri. Mas antes de chegar ao nome definitivo, o casal pensou em outras opções, como Ayla, Maíla e Gaia. A última acabou virando motivo de piada entre internautas, que ironizaram a escolha nas redes sociais.

"Gaia, misericórdia! Ia sofrer muito bullying, principalmente com a mãe tendo esse histórico", disse uma internauta. "Gaia??? Impossível não rir, aí é puxado kkkk", disse outro. A chacota aconteceu porque Maíra Cardi expôs que foi traída 17 vezes pelo ex-marido, Arthur Aguiar.

Pai da criança, o atual marido da influenciadora, Thiago Nigro, explicou por que o nome foi vetado. "A gente sempre pensa muito no bullying na escola. Eu sofri muito de bullying. Vem cá, Gaia, vem cá, Gaia. Eu não quis. E aí vai fazer 15 anos, aí vai tomar uma Gaia e aí vai falar, também, olha o nome dela. Não é, vocês são homens, vocês vão entender. Eu não quero uma filha sofrendo bullying assim. Agora a minha história é muito melhor, vou contar para vocês. Vocês que julgam", continuou.

"Quando a Maíra ficou grávida, eu falei, precisamos dar um propósito para ela, porque o propósito é muito importante. E eu falei, amor, essa filha vai vir para juntar a nossa família. E aí eu busquei vários nomes que representassem união, unir a família", seguiu.

"A gente botou o significado na Bíblia, e tanto o Elohim quanto o Eloáh tem o mesmo significado, que é de Deus. É um milagre e é um momento importante da nossa vida. E tenho certeza que vai marcar também um novo capítulo", disse Maíra.

O anúncio foi feito durante viagem à Suíça. Mesmo antes do nascimento, Eloáh já ultrapassou 15 mil seguidores no Instagram.

