Lembra dela? Ex-jornalista baiana Ticiana Villas Boas deixou a TV, tem marca de móveis e ajuda escolas

Ao lado de amiga designer e do esposo, empresária esteve em evento nesta quinta-feira (4)

Felipe Sena

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 19:04

Evento de Ticiana e designer Tatiana Amorim Crédito: Reprodução (Divulgação/Redes Sociais)

Conhecida apresentadora de programas como a versão brasileira da competição de doces “Bake Off Brasil”, transmitido pelo SBT até maio de 2020, além de BBQ Brasil, em 2016, Ticiana Villas Boas deu as caras novamente, mas dessa vez em outros rumos, longe dos estúdios de televisão.

A jornalista baiana saiu dos holofotes desde 2022, quando bateu o martelo de sua saída da TV para viver de maneira mais reclusa e se dedicar a outros projetos, como é o caso da +55design, marca de design contemporâneo brasileiro especializada na criação de peças de mobiliário.

Inclusive a marca fundada em junho de 2020 pela jornalista e sua amiga, a designer baiana Tatiana Amorim, teve um evento de comemoração de seu quinto aniversário que chamou a atenção. As empresárias receberam amigos e parceiros para a celebração em formato de festival. O evento reuniu música, gastronomia e design, ao longo desta quinta-feira (3) na sede da marca, na Alameda Gabriel Monteiro da Silva.

Na ocasião, ainda foi lançada a coleção “A Beleza do Desvio”, que traz a simbologia da comemoração. Estiveram presentes Bia Yunes e Stephanie Ribeiro, além do esposo de Ticiana, o empresário goiano Joesley Batista. A nova coleção estava exposta em três andares do showroom, com mais de 20 peças novas, somando 150 itens que compõem o novo trabalho.

“Fazendeira e Empreendedora Social”

No entanto, quem pensa que a empresária e jornalista formada pela UFBA tem investido apenas nesse segmento se engana. Ticiana também tem mergulhado de cabeça em outras empreitadas que compartilha nas redes sociais.

Na biografia das redes sociais da jornalista, está evidenciado sua atuação como “Fazendeira de Cacau” e “Empreendedora Social”. A ex-âncora do Jornal da Band, em 2008, revelou no início de setembro de 2024 que havia trocado a TV pela cacauicultura, ou seja, o cultivo e trabalho na cultura do cacau.

A jornalista, que por um longo período, dividiu a bancada do Jornal da Band ao lado de Ricardo Boechat, falecido em 2019, pegou os seguidores de surpresa. Ticiana explicou na época que o contato com o cacau ocorreu quando era criança na fazenda do avô, Luiz Tanajura.

O avô de Ticiana faleceu em meados de 2021, aos 92 anos. Nas redes sociais, a ex-apresentadora disse que coube a ela a tarefa de "dar continuidade à história da família".

"Ele faleceu e coube a mim a tarefa de dar continuidade à nossa história. Sou a quarta geração de cacauicultores da família Tanajura [meu sobrenome por parte de mãe]. Vou dar o meu melhor para ajudar essa região da Bahia que é tão carente a se desenvolver", acrescentou ela, visivelmente animada. "Vou com tudo! Agora também sou cacauicultora", disse.

Nas redes sociais, Ticiana compartilha diversos registros em que realiza visitas a plantios de cacau e cuida da Fazenda Lealdade, herdada pelo avô. Além de registros em que colabora com a comunidade local no entorno da região rural.

Em um dos momentos, a jornalista visita a Escola Lealdade, na região rural de Maraú, localizada na Península de Maraú, no sul da Bahia. Segundo ela, esteve no local para compreender os problemas e desafios na educação das crianças.

“Uma das professoras contou que muitos fatores contribuíram para a ausência das crianças nas aulas, incluindo a falta de uniformes. Muitas vezes os alunos não tinham o que vestir e por isso faltavam à aula”, relatou. A jornalista procura ouvir atentamente a necessidade das crianças, e em outro registro, doa mochila e outros artigos escolares novos para os estudantes.

Além do trabalho e projeto filantrópico realizado, Ticiana também compartilha registros ao lado dos filhos e do esposo, como de uma viagem que fez recentemente para Istambul. “A Turquia não é um destino óbvio para muita gente, mas é um daqueles lugares que te marcam, que te ensinam e que te provocam. Ainda mais quando se viaja com toda a família. A gente volta diferente”, escreveu Ticiana na publicação.

Ticiana esm viagesm com a família Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Carreira de Ticiana

Ticiana Villas Boas se formou em Comunicação pela Faculdade de Comunicação da UFBA, em 2002, em Salvador, na Bahia, e iniciou sua carreira na capital. Ticiana foi estagiária na TV Educativa da Bahia e TVE, e contratada em seguida. Na emissora, produziu e editou documentários.

Em 2005, foi para a Band, onde integrou a equipe de reportagem. No ano seguinte, foi transferida para São Paulo, assumindo o posto de repórter do Jornal da Band. Em 2008, se tornou apresentadora do telejornal.

Na emissora, realizou importantes coberturas como a vinda do Papa ao Brasil, Olimpíadas, Copa do Mundo, além das tragédias em Santa Catarina e dos deslizamentos e mortes em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

Em 2010 foi premiada como “Troféu Mulher Imprensa” de melhor âncora feminina da TV brasileira. Em 2015, foi para o SBT onde comandou realities culinários. A jornalista estreou ainda a primeira temporada do programa de competição “Duelo de Mães”, na emissora.