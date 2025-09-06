POLÊMICA

Dona Ruth rebate críticas de Roberta Miranda: 'Vou pedir para meu advogado te parar'

Sertaneja acusou Dona Ruth de "só pensar em dinheiro"



Publicado em 6 de setembro de 2025

Por meio das redes sociais, Dona Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, rebateu as críticas de Roberta Miranda durante participação no programa Sem Censura, que foi ao ar na última sexta-feira (5). Na edição, a sertaneja acusou Dona Ruth de "só pensar em dinheiro".

“O que está acontecendo com essa senhora? Nem te conheço, para de falar meu nome para aparecer”, escreveu a mãe de Marília Mendonça.

Roberta Miranda afirmou que recusou dar depoimento para a cinebiografia de Marília por causa da postura da mãe dela. "Esse povo só pensa em dinheiro. A Dona Ruth só pensa em dinheiro, entendeu? E eu não quero participar desse momento", declarou.

Dona Ruth, no entanto, afirmou que que Roberta não chegou a ser convidada para participar do projeto. "Ela não recusou nada, nem foi chamada. Agora todo dia quer aparecer falando meu nome. Vou pedir para meu advogado para te parar", ameaçou.

A artista contou uma outra situação nada agradável após a morte de Marília Mendonça em acidente trágico em 2021. Ela mandou flores e Ruth negou o presente. "Fiquei bastante chateada com a Ruth. Mandei flores para Dona Ruth, mas ela não quis receber. As flores ficaram murchando lá", disse.