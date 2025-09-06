DESABAFO

Cacau Protásio expõe traição e dispara: 'Vou ficar atrás de moleque?!'

A atriz contou que foi enganada pelo ex-namorado 14 anos mais jovem

Elis Freire

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 13:08

Cacau Protásio desabafou sobre os últimos relacionamentos com homens Crédito: Reprodução

Cacau Protásio, de 50 anos, resolveu usar as redes sociais nesta sexta-feira (5) para desabafar sobre as experiências negativas com homens em seus últimos relacionamentos. No relato, ela revelou que foi traída inúmeras vezes por Luan Pedro, homem 14 anos mais jovem com quem teve seu namoro mais recente. Ela contou que o ex chegou a ser flagrado com outras mulheres e que uma das amantes entrou em contato com ela.

“Gente, o que está acontecendo com esses homens? Por que que uma grande maioria deles são mentirosos? Se vocês agirem com a verdade vocês ganham muito mais, tem até a confiança da gente. Hoje tem internet, que conseguimos ver quando vocês mentem”, começou, criticando a postura dos rapazes com as mulheres atualmente.

Em seguida, Cacau expôs as traições que viveu. “Passei por duas situações. Uma em que fui traída pelo meu último namorado agora. Muito traída. E aí a menina entrou em contato com meu empresário para falar que ele namorava ela… Eu terminei, óbvio, ele estava aqui na minha casa. Mandei ele ir embora, terminei. Depois ela falou que mandou mensagem porque me ama, sororidade. Só que depois ela ligou pra ele falando que eu estava ligando pra ela às 4 da manhã. Gente, eu, com 50 anos, vou ficar atrás de um moleque?!”, declarou ela, com deboche.

A atriz e humorista contou ainda outra decepção recente: "Logo após o término, um homem que se disse disponível a procurou, mas a enganou. Ele falou: ‘quero ficar com você, terminei com a minha namorada’. Esse cara, a gente quase ficou um tempo lá atrás, só que nunca rolou. E ele namora! Falou: ‘Terminei, estou sozinho, vamos nos encontrar’. Eu pedi a Deus, ‘Se o Senhor achar que vale a pena, que ele consiga chegar até mim, se não for para acontecer, que ele não consiga’. Olhei nos Stories e ele estava com a menina”, relatou, indignada.

Cacau Protásio reforçou que agora prefere relações transparentes desde o início. “Estou preferindo agora o cara que fale: ‘Cacau, não quero nada. Não quero namorar e me sentir preso, mas quero ficar com você. Topa?’”, afirmou ela.