Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cacau Protásio expõe traição e dispara: 'Vou ficar atrás de moleque?!'

A atriz contou que foi enganada pelo ex-namorado 14 anos mais jovem

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 13:08

Cacau Protássio desabafou sobre os últimos relacionamentos com homens
Cacau Protásio desabafou sobre os últimos relacionamentos com homens Crédito: Reprodução

Cacau Protásio, de 50 anos, resolveu usar as redes sociais nesta sexta-feira (5) para desabafar sobre as experiências negativas com homens em seus últimos relacionamentos. No relato, ela revelou que foi traída inúmeras vezes por Luan Pedro, homem 14 anos mais jovem com quem teve seu namoro mais recente. Ela contou que o ex chegou a ser flagrado com outras mulheres e que uma das amantes entrou em contato com ela. 

“Gente, o que está acontecendo com esses homens? Por que que uma grande maioria deles são mentirosos? Se vocês agirem com a verdade vocês ganham muito mais, tem até a confiança da gente. Hoje tem internet, que conseguimos ver quando vocês mentem”, começou, criticando a postura dos rapazes com as mulheres atualmente. 

Cacau Protásio

Cacau Protásio em "Vai que Cola" por Reprodução
Cacau Protásio por Reprodução
Cacau Protásio por Reprodução
Cacau Protásio por Reprodução/Instagram
Cacau Protásio por Divulgação
Cacau Protásio faz a mãe de Mussum, Malvina e thawan lucas bandeira por Desiree do Valle/divulgação
1 de 6
Cacau Protásio em "Vai que Cola" por Reprodução

Em seguida, Cacau expôs as traições que viveu. “Passei por duas situações. Uma em que fui traída pelo meu último namorado agora. Muito traída. E aí a menina entrou em contato com meu empresário para falar que ele namorava ela… Eu terminei, óbvio, ele estava aqui na minha casa. Mandei ele ir embora, terminei. Depois ela falou que mandou mensagem porque me ama, sororidade. Só que depois ela ligou pra ele falando que eu estava ligando pra ela às 4 da manhã. Gente, eu, com 50 anos, vou ficar atrás de um moleque?!”, declarou ela, com deboche.

A atriz e humorista contou ainda outra decepção recente: "Logo após o término, um homem que se disse disponível a procurou, mas a enganou. Ele falou: ‘quero ficar com você, terminei com a minha namorada’. Esse cara, a gente quase ficou um tempo lá atrás, só que nunca rolou. E ele namora! Falou: ‘Terminei, estou sozinho, vamos nos encontrar’. Eu pedi a Deus, ‘Se o Senhor achar que vale a pena, que ele consiga chegar até mim, se não for para acontecer, que ele não consiga’. Olhei nos Stories e ele estava com a menina”, relatou, indignada. 

Cacau Protásio reforçou que agora prefere relações transparentes desde o início. “Estou preferindo agora o cara que fale: ‘Cacau, não quero nada. Não quero namorar e me sentir preso, mas quero ficar com você. Topa?’”, afirmou ela.

Antes de Luan Pedro, Cacau foi casada por 12 anos com o fotógrafo Janderson Pires.

Leia mais

Imagem - Roberta Miranda expõe situação com Dona Ruth, mãe de Marília: 'Só pensa em dinheiro'

Roberta Miranda expõe situação com Dona Ruth, mãe de Marília: 'Só pensa em dinheiro'

Imagem - Angélica abre o coração sobre filho morando no exterior: 'Prazer pra mim'

Angélica abre o coração sobre filho morando no exterior: 'Prazer pra mim'

Imagem - 'Por que as crianças brancas foram abraçadas e meu filho não?', questiona Raphinha sobre Gael na Disney

'Por que as crianças brancas foram abraçadas e meu filho não?', questiona Raphinha sobre Gael na Disney

Mais recentes

Imagem - Dia do Sexo: veja 50 mensagens para mandar pelo WhatsApp

Dia do Sexo: veja 50 mensagens para mandar pelo WhatsApp
Imagem - Angélica abre o coração sobre filho morando no exterior: 'Prazer pra mim'

Angélica abre o coração sobre filho morando no exterior: 'Prazer pra mim'
Imagem - Conheça 5 bons motéis em Salvador para aproveitar o Dia do Sexo

Conheça 5 bons motéis em Salvador para aproveitar o Dia do Sexo

MAIS LIDAS

Imagem - Policial rodoviário federal morre em serviço após ser atropelado enquanto tirava animais da pista
01

Policial rodoviário federal morre em serviço após ser atropelado enquanto tirava animais da pista

Imagem - Truque caseiro elimina sujeira do box do chuveiro em 1 minuto usando produto de cozinha
02

Truque caseiro elimina sujeira do box do chuveiro em 1 minuto usando produto de cozinha

Imagem - Corpo de Bombeiros abre concurso com 544 vagas e salário de R$ 4.572,96
03

Corpo de Bombeiros abre concurso com 544 vagas e salário de R$ 4.572,96

Imagem - Famosa cena de sexo na piscina que acabou com casamento de atriz foi 'de verdade'? Diretor faz revelação
04

Famosa cena de sexo na piscina que acabou com casamento de atriz foi 'de verdade'? Diretor faz revelação