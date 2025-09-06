Acesse sua conta
Angélica abre o coração sobre filho morando no exterior: 'Prazer pra mim'

Apresentadora deu declaração sobre a distância do filho primogênito

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 12:18

Luciano Huck, Angélica, Benício Huck, Joaquim Huck e Eva Huck
Luciano Huck, Angélica, Benício Huck, Joaquim Huck e Eva Huck Crédito: Reprodução

A apresentadora Angélica se abriu a falou abertamente sobre o que sente com distância do filho primogênito, Joaquim Huck, de 20 anos. No final do ano passado, o jovem passou a morar nos Estados Unidos, onde faz faculdade de Administração. A famosa que é casada com Luciano Huck, com quem também tem Eva e Benício, afirmou que tem lidado bem com o filho longe e celebrado a oportunidade que ele está vivendo. 

“Achei que o meu sofrimento fosse ser maior. Mas ele vem bastante para cá e falo de um lugar em que eu tenho dois filhos ainda em casa. Então, o ninho não está tão vazio assim (…) “A verdade é que a gente quer que o filho cresça. A gente tem que saber deixar ir e estou lidando bem com essa falta. Entendo que aqui no Brasil é muito mais difícil ele ter essa liberdade toda. Então, estou feliz por ele ter essa oportunidade. Eu não tive essa oportunidade de morar fora. Comecei a trabalhar muito pequena. Então, eu poder proporcionar isso para ele, acaba sendo um prazer para mim também. Me vejo um pouco ali também”, contou Angélica,  em entrevista à revista Quem.

Durante a conversa, a loira também comentou sobre o seu papel na família e na criação dos filhos. “Os filhos te trazem para uma realidade muito gostosa, que é essa da rotina, de não ter mais o egoísmo de pensar só nos teus horários… Eles conectam muito a gente. Mas sempre tive a minha família muito presente. Por mais que eu viajasse muito, a família sempre foi meu ponto para me carregar as energias. Sempre quis voltar para casa. Meu lar sempre foi o meu porto-seguro, sempre fui acolhida na minha família. É o que eu faço hoje com os meus filhos. Espero passar esse exemplo para eles e que eles passem para os filhos deles”, ressaltou. 

