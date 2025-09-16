Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Em recuperação, Raul Gil passa maior parte do tempo dormindo e gera curiosidade

Apresentador se recupera em casa após ter sido internado no começo do mês em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 20:18

Raul Gil se recupera em casa
Raul Gil se recupera em casa Crédito: Reprodução | Redes Sociais

No início deste mês, Raul Gil, de 87 anos, foi internado, deixando fãs preocupados. O apresentador foi direcionado para o Hospital Moriah, na zona sul de São Paulo, após sentir um mal-estar e ser diagnosticado com quadro de diverticulite aguda.

Raul Gil

Raul Gil é internado em São Paulo por Reprodução
Raul Gil é internado em São Paulo por Reprodução
Raul Gil é internado em São Paulo por Reprodução
Raul Gil é internado em São Paulo por Reprodução
Raul Gil é internado em São Paulo por Reprodução
1 de 5
Raul Gil é internado em São Paulo por Reprodução

Leia mais

Imagem - Raul Gil mostra suas cinco mansões após ter sido internado e impressiona; veja fotos

Raul Gil mostra suas cinco mansões após ter sido internado e impressiona; veja fotos

Imagem - O que aconteceu com Raul Gil? Saiba sintomas que fizeram apresentador ser internado em hospital

O que aconteceu com Raul Gil? Saiba sintomas que fizeram apresentador ser internado em hospital

Imagem - Neta de Raul Gil acusa tio de censurar falas sobre a família: ‘Não podemos mais falar nada’

Neta de Raul Gil acusa tio de censurar falas sobre a família: ‘Não podemos mais falar nada’

Hoje ele se encontra em casa, em recuperação, mas passa a maior parte do tempo dormindo. De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, o comportamento se deve ao uso de medicamentos fortes.

No entanto, o uso do medicamento foi encerrado nesta terça-feira (16), o que deixa a família apreensiva sobre como ele se sentirá daqui para frente.

Na semana passada, Raul Gil usou as redes sociais para tranquilizar os fãs. “Eu estou voltando pra valer, segura na mão de Deus, porque se você estiver com saudade de mim, eu estou com muito mais saudade do que vocês e obrigado. Tantos amigos, aí é que você vê as amizades, pura, grande, forte, com a fé que você tem e muitos, muitos amigos”, disse Raul.

O apresentador ainda relembrou a saudade da TV, além de ter agradecido a equipe médica que cuidou dele no Hospital Moriah, criado pelo dono da Record, o pastor Edir Macedo.

Na publicação, vários famosos enviaram mensagens de carinho para Raul Gil. “Seu Raul, muito maravilhoso! Paizão, que Deus abençoe com muita saúde”, descreveu o cantor Belo.

“Glória a Deus. Feliz e grata em ver o senhor bem. Siga firme, forte. Muita paz e saúde pro senhor. Bençãos”, disse Silvia Abravanel. “Te amo, graças a Deus”, escreveu ainda a cantora Simony.

Leia mais

Imagem - 7 dicas essenciais para melhorar a experiência do cliente

7 dicas essenciais para melhorar a experiência do cliente

Imagem - Vai fazer um lanchinho da tarde? Aprenda 5 receitas fáceis de esfiha aberta e fechada

Vai fazer um lanchinho da tarde? Aprenda 5 receitas fáceis de esfiha aberta e fechada

Imagem - Já comeu aspargos? Veja 4 receitas práticas e deliciosas

Já comeu aspargos? Veja 4 receitas práticas e deliciosas

Mais recentes

Imagem - Gracyanne Barbosa pede a suspensão de divórcio com Belo, diz coluna

Gracyanne Barbosa pede a suspensão de divórcio com Belo, diz coluna
Imagem - Ator de ‘Terra Nostra’ cresceu e virou galã de novela fora da Globo

Ator de ‘Terra Nostra’ cresceu e virou galã de novela fora da Globo
Imagem - Mateus Solano anuncia fim de casamento de 17 anos com Paula Braun

Mateus Solano anuncia fim de casamento de 17 anos com Paula Braun

MAIS LIDAS

Imagem - Bolsonaro é hospitalizado em Brasília, e filho pede orações
01

Bolsonaro é hospitalizado em Brasília, e filho pede orações

Imagem - Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições
02

Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições

Imagem - Consórcio é habilitado para obras de expansão do metrô de Salvador; saiba mais
03

Consórcio é habilitado para obras de expansão do metrô de Salvador; saiba mais

Imagem - Tici Pinheiro revela que ficou emocionada com pedido da filha Rafa Justus em show
04

Tici Pinheiro revela que ficou emocionada com pedido da filha Rafa Justus em show