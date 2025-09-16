ENTENDA

Em recuperação, Raul Gil passa maior parte do tempo dormindo e gera curiosidade

Apresentador se recupera em casa após ter sido internado no começo do mês em São Paulo

Raul Gil se recupera em casa

No início deste mês, Raul Gil, de 87 anos, foi internado, deixando fãs preocupados. O apresentador foi direcionado para o Hospital Moriah, na zona sul de São Paulo, após sentir um mal-estar e ser diagnosticado com quadro de diverticulite aguda.



Hoje ele se encontra em casa, em recuperação, mas passa a maior parte do tempo dormindo. De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, o comportamento se deve ao uso de medicamentos fortes.

No entanto, o uso do medicamento foi encerrado nesta terça-feira (16), o que deixa a família apreensiva sobre como ele se sentirá daqui para frente.

Na semana passada, Raul Gil usou as redes sociais para tranquilizar os fãs. “Eu estou voltando pra valer, segura na mão de Deus, porque se você estiver com saudade de mim, eu estou com muito mais saudade do que vocês e obrigado. Tantos amigos, aí é que você vê as amizades, pura, grande, forte, com a fé que você tem e muitos, muitos amigos”, disse Raul.

O apresentador ainda relembrou a saudade da TV, além de ter agradecido a equipe médica que cuidou dele no Hospital Moriah, criado pelo dono da Record, o pastor Edir Macedo.

Na publicação, vários famosos enviaram mensagens de carinho para Raul Gil. “Seu Raul, muito maravilhoso! Paizão, que Deus abençoe com muita saúde”, descreveu o cantor Belo.