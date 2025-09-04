Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que aconteceu com Raul Gil? Saiba sintomas que fizeram apresentador ser internado em hospital

Ícone da televisão brasileira passou por exames em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 09:47

Raul Gil
Raul Gil Crédito: TV Globo/Divulgação

O apresentador Raul Gil, de 87 anos, foi internado na noite de quarta-feira (3), no Hospital Moriah, em Moema, na zona Sul de São Paulo. Segundo o filho dele, Raul Jr., o comunicador seguiu para receber atendimento médico após sentir fortes cólicas e indisposição. 

"O doutor Felizola, que é o médico da família, pediu sempre que quando ele tivesse qualquer indisposição, para ele ir lá no Moriah, que fica do lado da casa dele, para fazer alguns exames. E foi exatamente isso que aconteceu", explicou, ao portal LeoDias.

Raul Gil

Raul Gil é internado em São Paulo por Reprodução
Raul Gil é internado em São Paulo por Reprodução
Raul Gil é internado em São Paulo por Reprodução
Raul Gil é internado em São Paulo por Reprodução
Raul Gil é internado em São Paulo por Reprodução
1 de 5
Raul Gil é internado em São Paulo por Reprodução

"Ele foi para o Moriah, fez um exame, ele estava com uma cólica forte e foi lá para o Moriah e está lá fazendo o exame. Está tudo bem, graças a Deus, ele está muito bem", completou.

De acordo com a equipe médica, Raul chegou caminhando ao pronto-socorro, por volta das 19h30. Ele passou por uma bateria de exames por precaução médica. "O meu pai está muito bem, eu tive com ele agora, agora mesmo eu deixei ele no hospital. Ele fez exames de sangue, fez os exames que tinha que fazer, mas ele está muito bem! Sem preocupação nenhuma", disse Raulzinho.

Raul Gil tem 87 anos e, em dezembro de 2024, encerrou o seu programa homônimo no SBT, após 14 anos na emissora. Atualmente, ele e o filho, Raul Gil Junior, estão dedicados a um novo projeto de conteúdo para redes sociais.

Leia mais

Imagem - César Tralli terá salário bem menor que o de Willian Bonner no Jornal Nacional; veja cifras

César Tralli terá salário bem menor que o de Willian Bonner no Jornal Nacional; veja cifras

Imagem - Atriz de ‘A Viagem’ pega ônibus de graça e viraliza: ‘De busão’

Atriz de ‘A Viagem’ pega ônibus de graça e viraliza: ‘De busão’

Imagem - Longe da TV, protagonista de 'Malhação' abandona carreira de atriz e se torna pastora evangélica

Longe da TV, protagonista de 'Malhação' abandona carreira de atriz e se torna pastora evangélica

LEIA TAMBÉM

Veja os riscos do excesso de telas para crianças e adolescentes

3 cuidados com a pele são fundamentais durante a perimenopausa; confira

Aprenda 5 posturas de ioga para melhorar a saúde sexual feminina

Mais recentes

Imagem - Bilionário choca ao pagar  R$ 270 mil a modelo para 'evitar ter filhos feios'

Bilionário choca ao pagar  R$ 270 mil a modelo para 'evitar ter filhos feios'
Imagem - Truque caseiro elimina sujeira do box do chuveiro em 1 minuto usando produto de cozinha

Truque caseiro elimina sujeira do box do chuveiro em 1 minuto usando produto de cozinha
Imagem - Três baianos aparecem em lista vazada de cotados para ‘A Fazenda 17’; saiba quem são

Três baianos aparecem em lista vazada de cotados para ‘A Fazenda 17’; saiba quem são

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua