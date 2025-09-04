TELEVISÃO

O que aconteceu com Raul Gil? Saiba sintomas que fizeram apresentador ser internado em hospital

Ícone da televisão brasileira passou por exames em São Paulo

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 09:47

Raul Gil Crédito: TV Globo/Divulgação

O apresentador Raul Gil, de 87 anos, foi internado na noite de quarta-feira (3), no Hospital Moriah, em Moema, na zona Sul de São Paulo. Segundo o filho dele, Raul Jr., o comunicador seguiu para receber atendimento médico após sentir fortes cólicas e indisposição.

"O doutor Felizola, que é o médico da família, pediu sempre que quando ele tivesse qualquer indisposição, para ele ir lá no Moriah, que fica do lado da casa dele, para fazer alguns exames. E foi exatamente isso que aconteceu", explicou, ao portal LeoDias.

"Ele foi para o Moriah, fez um exame, ele estava com uma cólica forte e foi lá para o Moriah e está lá fazendo o exame. Está tudo bem, graças a Deus, ele está muito bem", completou.

De acordo com a equipe médica, Raul chegou caminhando ao pronto-socorro, por volta das 19h30. Ele passou por uma bateria de exames por precaução médica. "O meu pai está muito bem, eu tive com ele agora, agora mesmo eu deixei ele no hospital. Ele fez exames de sangue, fez os exames que tinha que fazer, mas ele está muito bem! Sem preocupação nenhuma", disse Raulzinho.