Longe da TV, protagonista de 'Malhação' abandona carreira de atriz e se torna pastora evangélica

Heider Sacramento
Publicado em 4 de setembro de 2025 às 08:04
A atriz Bruna Hamú, de 35 anos, conhecida por seu papel como protagonista na 22ª temporada de "Malhação", que foi ao ar entre 2014 e 2015, abandonou a carreira artística para se dedicar ao seu ministério evangélico. A revelação veio à tona com a recente disponibilização de "Malhação: Sonhos" no catálogo do Globoplay, trazendo a atriz de volta aos holofotes.
Após atuar em outras novelas, como "Sangue Bom" (2013) e "A Lei do Amor" (2016), e ter uma participação na reta final de "A Dona do Pedaço" (2019), Bruna decidiu se afastar da vida de artista. A ex-atriz, que atualmente está grávida do terceiro filho, explica que sua nova vida religiosa não se alinha com o que o mundo artístico oferece.
Bruna Hamú
Em uma entrevista concedida em 2023 ao Hub Podcast, a ex-atriz afirmou que, apesar de gostar muito de atuar, não tem planos de retomar a carreira. A decisão, segundo ela, foi tomada, pois “novelas e filmes têm cenas contrárias” ao que ela vive em seu ministério.
Bruna Hamú hoje é pastora e líder de um grupo de jovens adultos na Zion Church, em Campinas, interior de São Paulo. Ela divide a liderança do grupo religioso com seu marido, o também pastor Leonardo Feltrim. O casal se conheceu em 2020, durante a pandemia, quando Bruna sentiu um "sinal de Deus" após assistir a uma pregação de Feltrim.
Hoje, Bruna Hamú se dedica à família e à igreja, concentrando seus esforços em sua fé e em seu ministério, deixando para trás os holofotes e o cenário artístico que a consagrou.