Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Longe da TV, protagonista de 'Malhação' abandona carreira de atriz e se torna pastora evangélica

Bruna Hamú se afastou dos holofotes e hoje lidera um grupo religioso

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 08:04

Bruna Hamú protagonizou Malhação
Bruna Hamú protagonizou Malhação entre 2014 e 2015 Crédito: Reprodução

A atriz Bruna Hamú, de 35 anos, conhecida por seu papel como protagonista na 22ª temporada de "Malhação", que foi ao ar entre 2014 e 2015, abandonou a carreira artística para se dedicar ao seu ministério evangélico. A revelação veio à tona com a recente disponibilização de "Malhação: Sonhos" no catálogo do Globoplay, trazendo a atriz de volta aos holofotes.

Após atuar em outras novelas, como "Sangue Bom" (2013) e "A Lei do Amor" (2016), e ter uma participação na reta final de "A Dona do Pedaço" (2019), Bruna decidiu se afastar da vida de artista. A ex-atriz, que atualmente está grávida do terceiro filho, explica que sua nova vida religiosa não se alinha com o que o mundo artístico oferece.

Bruna Hamú

Bruna Hamú e Allison Valentim por Reprodução/Instagram
Bruna Hamú e Allison Valentim por Reprodução/Instagram
Bruna Hamú e Allison Valentim por Reprodução/Instagram
Bruna Hamú e Allison Valentim por Reprodução/Instagram
Bruna Hamú e Allison Valentim por Reprodução/Instagram
Bruna Hamú por Reprodução/Instagram
Bruna Hamú e Allison Valentim por Reprodução/Instagram
Bruna Hamú por Reprodução/Instagram
Bruna Hamú e Allison Valentim por Reprodução/Instagram
Bruna Hamú e Allison Valentim por Reprodução/Instagram
Bruna Hamú e Allison Valentim por Reprodução/Instagram
Bruna Hamú por Reprodução/Instagram
Bruna Hamú e Allison Valentim por Reprodução/Instagram
Bruna Hamú por Reprodução/Instagram
Bruna Hamú por Reprodução/Instagram
Bruna Hamú por Reprodução/Instagram
1 de 16
Bruna Hamú e Allison Valentim por Reprodução/Instagram

Em uma entrevista concedida em 2023 ao Hub Podcast, a ex-atriz afirmou que, apesar de gostar muito de atuar, não tem planos de retomar a carreira. A decisão, segundo ela, foi tomada, pois “novelas e filmes têm cenas contrárias” ao que ela vive em seu ministério.

Leia mais

Rafa Brites relata perseguição em hotel e faz alerta a mulheres que viajam sozinhas

Val Marchiori passa por cirurgia de câncer de mama e recebe apoio de famosos; veja quem se manifestou

Erro em cena de 'Vale Tudo' viraliza e telespectadores notam terceira mão em Afonso: ‘Bizarro’

Bruna Hamú hoje é pastora e líder de um grupo de jovens adultos na Zion Church, em Campinas, interior de São Paulo. Ela divide a liderança do grupo religioso com seu marido, o também pastor Leonardo Feltrim. O casal se conheceu em 2020, durante a pandemia, quando Bruna sentiu um "sinal de Deus" após assistir a uma pregação de Feltrim.

Hoje, Bruna Hamú se dedica à família e à igreja, concentrando seus esforços em sua fé e em seu ministério, deixando para trás os holofotes e o cenário artístico que a consagrou.

Leia mais

Imagem - Zé Felipe publica música sugestiva após boatos de Virgínia com Vini Jr.

Zé Felipe publica música sugestiva após boatos de Virgínia com Vini Jr.

Imagem - Assessor de Anitta relata reação grave a Mounjaro e faz alerta: 'Efeitos colaterais foram inesperados'

Assessor de Anitta relata reação grave a Mounjaro e faz alerta: 'Efeitos colaterais foram inesperados'

Imagem - Raul Gil é internado em São Paulo após sentir mal-estar

Raul Gil é internado em São Paulo após sentir mal-estar

Mais recentes

Imagem - Bilionário choca ao pagar  R$ 270 mil a modelo para 'evitar ter filhos feios'

Bilionário choca ao pagar  R$ 270 mil a modelo para 'evitar ter filhos feios'
Imagem - Truque caseiro elimina sujeira do box do chuveiro em 1 minuto usando produto de cozinha

Truque caseiro elimina sujeira do box do chuveiro em 1 minuto usando produto de cozinha
Imagem - Três baianos aparecem em lista vazada de cotados para ‘A Fazenda 17’; saiba quem são

Três baianos aparecem em lista vazada de cotados para ‘A Fazenda 17’; saiba quem são

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua