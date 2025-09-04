INTERNAÇÃO

Assessor de Anitta relata reação grave a Mounjaro e faz alerta: 'Efeitos colaterais foram inesperados'

Paulo Pimenta detalha experiência de internação após uso de medicamento para emagrecimento

Heider Sacramento

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 06:56

Paulo Pimenta faz parte da equipe de Anitta Crédito: Reprodução/Instagram

O assessor de imprensa da cantora Anitta, Paulo Pimenta, usou suas redes sociais para compartilhar um relato detalhado sobre uma reação adversa grave que sofreu após iniciar o uso do medicamento para emagrecimento Mounjaro (tirzepatida). Ele publicou uma série de alertas, que chamaram a atenção de seus seguidores, sobre a seriedade dos sintomas.

Pimenta explicou que a decisão de iniciar o tratamento foi feita com acompanhamento médico, visando combater problemas de saúde relacionados ao sobrepeso, como hipertensão, colesterol e triglicerídeos altos. Após uma bateria de exames, o médico indicou a medicação de uso semanal.

A primeira dose foi aplicada em 27 de agosto. Na madrugada seguinte, os primeiros sinais de mal-estar surgiram. O assessor relatou ter sentido tremores, calafrios, extremidades geladas, além de fortes náuseas, vômitos e refluxo. "Cheguei ao ponto de não conseguir beber nem água sem sentir que ela voltaria", contou.

Os sintomas se agravaram no dia seguinte, evoluindo para um inchaço extremo, fraqueza, diarreia, desidratação e sensação de desmaio. Levado à emergência, exames revelaram uma hiperdilatação do estômago. O diagnóstico foi de reação adversa grave ao Mounjaro. Para aliviar o quadro, Pimenta precisou passar por um procedimento invasivo. "O procedimento foi extremamente desagradável, realizado comigo acordado”, explicou, referindo-se à colocação de uma sonda nasogástrica para drenar alimentos e gases.

Inicialmente, ele ficou internado entre os dias 29 e 30 de agosto em uma unidade semi-intensiva. Apesar da alta, precisou retornar ao hospital em 31 de agosto, após uma nova piora. "Estou em medicação venosa contínua para combater os efeitos colaterais. A ação do Mounjaro é prolongada. Ainda me alimento pouco”, afirmou, destacando que seu quadro segue sendo monitorado.

Alerta sobre os riscos do medicamento

Apesar de ter feito o tratamento sob supervisão médica, Pimenta ressaltou que a intensidade da reação o surpreendeu. “Mesmo com acompanhamento médico, os efeitos colaterais foram graves e inesperados", disse. Ele reforçou que, embora alguns sintomas estejam listados na bula, a reação do seu organismo foi particularmente intensa. “Muitos dos sintomas constam na bula do medicamento, mas no meu caso foram intensos e exigiram internação e procedimentos invasivos. Cada organismo reage de uma forma, é essencial conhecer os riscos”.

Em seu alerta, Pimenta aconselhou as pessoas a conversarem com seus médicos sobre a real necessidade de usar o medicamento. “Nunca utilize o medicamento sem acompanhamento e procure emergência diante de sinais graves”, finalizou.