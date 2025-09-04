SURPREENDEU

Atriz de ‘A Viagem’ pega ônibus de graça e viraliza: ‘De busão’

Suzy Rêgo surpreendeu fãs ao mostrar sua rotina de transporte público

4 de setembro de 2025

Suzy Rêgo aproveita tarifa zero e viraliza ao pegar "busão" para ir ao teatro Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Suzy Rêgo, atualmente em destaque na reprise de "A Viagem" nas tardes da TV Globo, viralizou nas redes sociais ao mostrar que aproveitou a tarifa zero do transporte público em São Paulo para ir trabalhar. A atitude simples da artista, que está em cartaz com a comédia "Cá Entre Nós" no Teatro União Cultural, chamou a atenção dos seus seguidores.

Em uma publicação no Instagram, Suzy Rêgo postou uma foto dentro de um ônibus e comentou sobre a sua rotina comum na metrópole. Brincando com a situação, a atriz escreveu: “De busão também no domingão”. A simplicidade da cena gerou grande repercussão.

Apesar de aproveitar o benefício, Suzy Rêgo fez uma ressalva importante sobre a política pública, destacando que não a vê como um favor. “A tarifa é zero, mas longe de ser um ‘favor’ ou ‘presente’ para a população. Pagamos tantos impostos que a contrapartida social deveria ser muito, mas muito mais ampla”, argumentou.

A atitude da atriz gerou comentários de admiração de seus fãs. Um seguidor, surpreso, comentou: “Imagina pegar ônibus e dar de cara com a Suzy Rêgo?! Que incrível! Que chique”.