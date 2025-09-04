Atriz de ‘A Viagem’ pega ônibus de graça e viraliza: ‘De busão’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 4 de setembro de 2025 às 09:16
A atriz Suzy Rêgo, atualmente em destaque na reprise de "A Viagem" nas tardes da TV Globo, viralizou nas redes sociais ao mostrar que aproveitou a tarifa zero do transporte público em São Paulo para ir trabalhar. A atitude simples da artista, que está em cartaz com a comédia "Cá Entre Nós" no Teatro União Cultural, chamou a atenção dos seus seguidores.
Em uma publicação no Instagram, Suzy Rêgo postou uma foto dentro de um ônibus e comentou sobre a sua rotina comum na metrópole. Brincando com a situação, a atriz escreveu: “De busão também no domingão”. A simplicidade da cena gerou grande repercussão.
Apesar de aproveitar o benefício, Suzy Rêgo fez uma ressalva importante sobre a política pública, destacando que não a vê como um favor. “A tarifa é zero, mas longe de ser um ‘favor’ ou ‘presente’ para a população. Pagamos tantos impostos que a contrapartida social deveria ser muito, mas muito mais ampla”, argumentou.
Suzy Rêgo
A atitude da atriz gerou comentários de admiração de seus fãs. Um seguidor, surpreso, comentou: “Imagina pegar ônibus e dar de cara com a Suzy Rêgo?! Que incrível! Que chique”.
Conhecida por ser adepta de caminhadas e de uma vida simples, Suzy Rêgo já revelou em outras ocasiões que gosta de explorar a cidade a pé entre seus compromissos. "Gosto de observar a cidade, andar a pé, brincar de turista!", compartilhou. A atriz se junta a outras celebridades brasileiras, como Lucélia Santos, Carolina Kasting e Mateus Solano, que também optam por utilizar o transporte público em seu dia a dia.