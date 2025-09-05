PRA QUEM PODE

Raul Gil mostra suas cinco mansões após ter sido internado e impressiona; veja fotos

Apresentador mostrou detalhes de residências em condomínio de luxo

Felipe Sena

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 20:30

Raul Gil segue internado Crédito: Reprodução | SBT

Raul Gil chamou atenção nas redes sociais ao mostrar uma de suas mansões em Itu, no interior de São Paulo. O apresentador de 87 anos registrou espaços da residência um dia antes de ser internado no Hospital Moriah, na Zona Sul da cidade, na última quarta-feira (3).

O apresentador chegou a revelar que comprou cinco imóveis dentro de um condomínio de luxo, em entrevista ao programa “Domingo Espetacular”, exibido aos domingos pela Record.

“Tenho cinco casas aqui”, disse Raul Gil em vídeo publicado nesta sexta-feira (29). A propriedade gigante tem piscina, ampla área verde e quadra de tênis.

Raul Gil segue internado após sentir mal-estar. O apresentador procurou atendimento no Hospital Albert Einstein na quarta, mas foi transferido para o Hospital Moriah, onde permanece em observação. O quadro de saúde de Raul Gil é estável, e a equipe médica está acompanhando de perto seu estado.

Conhecido por sua longa carreira na televisão, Raul Gil encerrou seu programa no SBT em dezembro de 2024, após 14 anos no ar. Desde então, ele e seu filho, Raul Gil Jr., têm se dedicado à produção de conteúdo para plataformas digitais, mantendo sua presença e interação com o público.