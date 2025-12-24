BIZARRO

Presidente do Flamengo ofende jornalista da Globo e caso gera revolta: 'Nariguda que fica falando mal'

O episódio ocorreu após a jornalista publicar, em outubro, uma reportagem que criticava a forma como a diretoria rubro-negra trata o futebol feminino

Fernanda Varela

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 11:58

Presidente do Flamengo foi grosseiro ao falar da jornalista Crédito: Reprodução

A apresentação dos resultados financeiros do Flamengo em 2025, realizada nesta terça-feira (23), acabou ofuscada por uma declaração ofensiva do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, direcionada à jornalista Renata Mendonça, do Grupo Globo. A fala gerou forte repercussão entre profissionais da imprensa e nas redes sociais.

O episódio ocorreu após a jornalista publicar, em outubro, uma reportagem que criticava a forma como a diretoria rubro-negra trata o futebol feminino. O material mostrou que, apesar do orçamento bilionário do clube, a modalidade recebe poucos recursos e enfrenta problemas estruturais graves. O vídeo revelou vestiários deteriorados, chuveiros e torneiras em mau estado e uma realidade distante da estrutura oferecida ao time masculino.

Durante o evento, Bap reagiu às críticas e atacou diretamente a jornalista. “Tem lá a ‘nariguda da Globo’ que fica falando mal da gente e tudo mais, do futebol, que não estimula. Dá vontade de falar: ‘Filha, convence a sua empresa a colocar R$ 20 milhões por ano em direito de transmissão que a coisa fica melhor. Mas pau que dá em João tem de bater em Maria também’”, disse o dirigente.

A declaração repercutiu imediatamente e acabou desviando a atenção dos números apresentados pelo clube, que registrou faturamento recorde e se aproximou da marca de R$ 3 bilhões, o maior já alcançado por um clube brasileiro.

Diante do episódio, o Grupo Globo divulgou uma nota de repúdio. No comunicado, a empresa afirmou que repudia o ataque considerado gratuito e misógino contra uma de suas profissionais e reiterou o respeito às mulheres e às opiniões críticas, desde que não ofendam ou insultem.

A reação também se espalhou entre jornalistas esportivos. Um dos que se manifestaram foi Paulo Vinicius Coelho, o PVC, que criticou o tom adotado pelo presidente do Flamengo. Para ele, a apresentação das contas do clube não precisava ser marcada por deselegância e reforçou que Renata Mendonça é uma profissional reconhecida, que merece ser tratada pelo nome e sobrenome.

Os jornalistas Everaldo Marques, da Globo, e Elton Serra, da ESPN, também usaram suas redes sociais para prestar apoio à colega e debater sobre o caso.